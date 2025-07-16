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Підробляли світові бренди — на Київщині ліквідували масштабне виробництво фальсифікованої кави

23:36, 16 липня 2025
Підозрювані легалізували понад 100 млн грн доходів, отриманих від протиправної діяльності.
Підробляли світові бренди — на Київщині ліквідували масштабне виробництво фальсифікованої кави
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Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Київській області повідомили про підозру організатору та 5 його спільникам, які налагодили підпільне виготовлення кави та її продаж під виглядом продукції відомих світових брендів. Про це повідомив офіційний сайт БЕБ.

Зазначається, що підозрювані, не маючи жодних договорів, ліцензій чи інших дозвільних документів на використання торговельних марок, організували масштабне виробництво фальсифікованої кави у складських приміщеннях на Київщині.

«Підроблену продукцію виготовляли та збували під виглядом оригінальної — оптом і вроздріб через інтернет, пункти роздрібної торгівлі та на місцевих ринках», - заявили у БЕБ.

Крім того, за наявною інформацією, підозрювані легалізували понад 100 млн грн доходів, отриманих від протиправної діяльності

Під час проведення слідчих дій вилучено обладнання для виготовлення, обробки та фасування кавової продукції, документацію та чорнові записи та інші докази, що підтверджують незаконну діяльність.

Також вилучено 11 елітних транспортних засобів, серед яких автомобілі марок Maserati Quattroporte, Mercedes-Benz S 65, Ford Explorer, Dodge Durango, Dodge Charger, Chrysler 300 S, Chrysler 300, CHEVROLET CORVETTE та інші.  

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бюро економічної безпеки

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