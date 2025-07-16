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Подделывали мировые бренды — в Киевской области ликвидировали масштабное производство фальсифицированного кофе

23:36, 16 июля 2025
Подозреваемые легализовали более 100 млн грн доходов, полученных от противоправной деятельности.
Подделывали мировые бренды — в Киевской области ликвидировали масштабное производство фальсифицированного кофе
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Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области сообщили о подозрении организатору и 5 его сообщникам, которые наладили подпольное производство кофе и его продажу под видом продукции известных мировых брендов. Об этом сообщил официальный сайт БЭБ.

Отмечается, что подозреваемые, не имея никаких договоров, лицензий или других разрешительных документов на использование торговых марок, организовали масштабное производство фальсифицированного кофе в складских помещениях в Киевской области.

«Поддельную продукцию изготавливали и сбывали под видом оригинальной — оптом и в розницу через интернет, розничные торговые точки и на местных рынках», — заявили в БЭБ.

Кроме того, по имеющейся информации, подозреваемые легализовали более 100 миллионов гривен доходов, полученных от противоправной деятельности.

В ходе следственных действий изъято оборудование для производства, обработки и фасовки кофейной продукции, документация, черновые записи и другие доказательства, подтверждающие незаконную деятельность.

Также изъято 11 элитных транспортных средств, среди которых автомобили марок Maserati Quattroporte, Mercedes-Benz S 65, Ford Explorer, Dodge Durango, Dodge Charger, Chrysler 300 S, Chrysler 300, CHEVROLET CORVETTE и другие.

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бюро экономической безопасности

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