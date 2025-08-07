Практика судов
Встреча Трампа и Путина может не состояться на следующей неделе из-за сложностей с организацией, — CNN

09:18, 7 августа 2025
Планирование президентских поездок и важных встреч с двумя мировыми лидерами требует времени, но Дональд Трамп призвал свою команду действовать быстро, — отмечет CNN.
Фото: gettyimages
Как известно, издание NYT сообщало, что президент США Дональд Трамп планирует провести личную встречу с Путиным уже на следующей неделе, а после этого возможна трехсторонняя встреча с участием Президента Украины Владимира Зеленского.

По данным CNN, два представителя Белого дома сообщили телеканалу, что Путин предложил встретиться с Трампом во время личной встречи с Витковым в Москве.

По словам двух чиновников Белого дома, «помощники Трампа немедленно приступили к планированию».

«Хотя обычно планирование президентских поездок и важных встреч с двумя мировыми лидерами требует времени, эти чиновники отметили, что Трамп призывает свою команду действовать быстро», - сказано в сообщении

По данным Белого дома, место проведения пока не определено, но обсуждаются несколько вариантов. В заявлении также говорится, что переговоры могут состояться уже на следующей неделе или в течение следующих двух недель.

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что беседа его посланника Стива Виткоффа с Путиным была «более продуктивной, чем ожидалось». 

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Конкурс на должность главы Государственной судебной администрации возобновлен

Документы для участия в отборе можно предоставить с 8 августа по 8 сентября.

С 1 сентября все сотрудники ТЦК обязаны носить бодикамеры — Денис Шмыгаль

Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что с 1 сентября все сотрудники ТЦК обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток.

Военных из ТЦК нужно убрать с улиц — доставкой в ТЦК должна заниматься полиция — военный омбудсмен Ольга Решетилова

Военный омбудсмен Ольга Решетилова указала, что доставкой военнообязанных в ТЦК должна заниматься полиция, а не военные из ТЦК — как и предусмотрено действующим законодательством.

Депутаты зарегистрировали законопроект об ответственности за бесконтрольное использование БПЛА после завершения военного положения

Максим Павлюк, Марьяна Безуглая, Виталий Безгин и другие внесли законопроект об ответственности за эксплуатацию БПЛА без регистрации — закон вступит в силу уже после завершения военного положения.

Депутаты от «Слуги народа» внесли законопроект об увольнении министров из Кабмина по результатам интерпелляции

Главы ряда комитетов Верховной Рады внесли законопроект, которым предлагается увольнять чиновников по инициативе парламента вследствие неудовлетворительной работы

