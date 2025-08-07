Встреча Трампа и Путина может не состояться на следующей неделе из-за сложностей с организацией, — CNN

Планирование президентских поездок и важных встреч с двумя мировыми лидерами требует времени, но Дональд Трамп призвал свою команду действовать быстро, — отмечет CNN.

Как известно, издание NYT сообщало, что президент США Дональд Трамп планирует провести личную встречу с Путиным уже на следующей неделе, а после этого возможна трехсторонняя встреча с участием Президента Украины Владимира Зеленского.

По данным CNN, два представителя Белого дома сообщили телеканалу, что Путин предложил встретиться с Трампом во время личной встречи с Витковым в Москве.

По словам двух чиновников Белого дома, «помощники Трампа немедленно приступили к планированию».

«Хотя обычно планирование президентских поездок и важных встреч с двумя мировыми лидерами требует времени, эти чиновники отметили, что Трамп призывает свою команду действовать быстро», - сказано в сообщении

По данным Белого дома, место проведения пока не определено, но обсуждаются несколько вариантов. В заявлении также говорится, что переговоры могут состояться уже на следующей неделе или в течение следующих двух недель.

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что беседа его посланника Стива Виткоффа с Путиным была «более продуктивной, чем ожидалось».

