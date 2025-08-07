Практика судов
Возможность для СЗЧ вернуться на службу с сохранением статуса и всех выплат действует 30 августа — ГБР

10:12, 7 августа 2025
До 30 августа действует упрощенный механизм возвращения военнослужащих, самовольно покинувших воинскую часть.
Возможность для СЗЧ вернуться на службу с сохранением статуса и всех выплат действует 30 августа — ГБР
Фото: volynnews.com
Срок возвращения на службу с восстановлением всех военных выплат для военнослужащих, которые самовольно покинули часть, истекает уже 30 августа 2025 года. Об этом напомнило Государственное бюро расследований.

«Сейчас еще есть время, чтобы принять правильное решение, вернуться в строй и избежать угрызений совести и проблем с Законом», — подчеркнули в Бюро.

Напомним, что 8 мая Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон, которым продлена до 30 августа 2025 года возможность упрощенного возвращения военнослужащих, самовольно покинувших воинскую часть.

Этот механизм дает шанс тем, кто совершил СЗЧ, вернуться в воинскую часть и продолжить службу в упрощенном порядке с восстановлением денежного, продовольственного, вещевого и другого обеспечения.

Добавим, директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев заявил, что за 8 месяцев действия упрощенного механизма возвращения на службу тех, кто впервые самовольно оставил часть (СЗЧ), в армию вернулись более 29 тысяч украинских военнослужащих. 

Ранее опубликовали алгоритм возвращения после СЗЧ или дезертирства.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
