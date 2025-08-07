Практика судов
  1. В Украине

Зеленский заявил о «дне многих звонков»: обсудят формат для встречи лидеров

10:14, 7 августа 2025
Владимир Зеленский анонсировал разговоры с европейскими коллегами, а также коммуникацию на уровне советников по вопросам нацбезопасности.
Зеленский заявил о «дне многих звонков»: обсудят формат для встречи лидеров
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодняшний день насыщен международными контактами, направленными на достижение мира и обеспечение независимости Украины.

«Сегодня — день множества звонков и контактов для реального продвижения по пути к миру и обеспечения независимости Украины при любых обстоятельствах», — отметил он в обращении.

В графике главы государства — разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также контакты с лидерами Франции и Италии. Кроме того, состоится специальный формат коммуникации на уровне советников по вопросам национальной безопасности.

Президент напомнил, что накануне провел совместный разговор с Президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами, а также отдельные беседы с Генсеком НАТО Марком Рютте и Президентом Финляндии Александром Стуббом.

«Работаем вместе. Важно обсудить ключевые детали», — подчеркнул Зеленский.

Среди основных приоритетов он назвал:

  1. Прекращение убийств — и именно Россия должна пойти на прекращение огня.
  2. Формат встречи лидеров — для выработки реального, устойчивого мира.
  3. Долгосрочная безопасность — при участии США и европейских партнеров.

«Украина никогда не хотела войны и работает ради мира максимально продуктивно. Главное — чтобы Россия, начавшая эту войну, действительно предпринимала шаги к прекращению агрессии», — заявил Президент.

Он подчеркнул, что у мира есть рычаги давления на агрессора и возможность контролировать выполнение обещаний.

«Я благодарен всем, кто решительно настроен на достойное завершение войны», — резюмировал Зеленский.

Как стало известно, Президент США Дональд Трамп планирует провести личную встречу с Путиным уже на следующей неделе, а после этого возможна трехсторонняя встреча с участием Владимира Зеленского. Об этом утверждает издание The New York Times.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурс на должность главы Государственной судебной администрации возобновлен

Документы для участия в отборе можно предоставить с 8 августа по 8 сентября.

С 1 сентября все сотрудники ТЦК обязаны носить бодикамеры — Денис Шмыгаль

Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что с 1 сентября все сотрудники ТЦК обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток.

Военных из ТЦК нужно убрать с улиц — доставкой в ТЦК должна заниматься полиция — военный омбудсмен Ольга Решетилова

Военный омбудсмен Ольга Решетилова указала, что доставкой военнообязанных в ТЦК должна заниматься полиция, а не военные из ТЦК — как и предусмотрено действующим законодательством.

Депутаты зарегистрировали законопроект об ответственности за бесконтрольное использование БПЛА после завершения военного положения

Максим Павлюк, Марьяна Безуглая, Виталий Безгин и другие внесли законопроект об ответственности за эксплуатацию БПЛА без регистрации — закон вступит в силу уже после завершения военного положения.

Депутаты от «Слуги народа» внесли законопроект об увольнении министров из Кабмина по результатам интерпелляции

Главы ряда комитетов Верховной Рады внесли законопроект, которым предлагается увольнять чиновников по инициативе парламента вследствие неудовлетворительной работы

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марина Кухар
    Марина Кухар
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ганна Вронська
    Ганна Вронська
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Ігор Олендер
    Ігор Олендер
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді