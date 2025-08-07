Зеленский заявил о «дне многих звонков»: обсудят формат для встречи лидеров

Владимир Зеленский анонсировал разговоры с европейскими коллегами, а также коммуникацию на уровне советников по вопросам нацбезопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодняшний день насыщен международными контактами, направленными на достижение мира и обеспечение независимости Украины.

«Сегодня — день множества звонков и контактов для реального продвижения по пути к миру и обеспечения независимости Украины при любых обстоятельствах», — отметил он в обращении.

В графике главы государства — разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также контакты с лидерами Франции и Италии. Кроме того, состоится специальный формат коммуникации на уровне советников по вопросам национальной безопасности.

Президент напомнил, что накануне провел совместный разговор с Президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами, а также отдельные беседы с Генсеком НАТО Марком Рютте и Президентом Финляндии Александром Стуббом.

«Работаем вместе. Важно обсудить ключевые детали», — подчеркнул Зеленский.

Среди основных приоритетов он назвал:

Прекращение убийств — и именно Россия должна пойти на прекращение огня. Формат встречи лидеров — для выработки реального, устойчивого мира. Долгосрочная безопасность — при участии США и европейских партнеров.

«Украина никогда не хотела войны и работает ради мира максимально продуктивно. Главное — чтобы Россия, начавшая эту войну, действительно предпринимала шаги к прекращению агрессии», — заявил Президент.

Он подчеркнул, что у мира есть рычаги давления на агрессора и возможность контролировать выполнение обещаний.

«Я благодарен всем, кто решительно настроен на достойное завершение войны», — резюмировал Зеленский.

Как стало известно, Президент США Дональд Трамп планирует провести личную встречу с Путиным уже на следующей неделе, а после этого возможна трехсторонняя встреча с участием Владимира Зеленского. Об этом утверждает издание The New York Times.

