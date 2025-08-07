Трамп встретится с Путиным, только если тот также встретится с Зеленским, — NYP

Сообщается, что Дональд Трамп готов встретиться с Путиным только в том случае, если тот согласится встретиться с Зеленским.

Президент США Дональд Трамп встретится с Путиным только в том случае, если он также согласится на встречу и переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сказал неназванный представитель Белого дома в комментарии New York Post.

"Чтобы встреча состоялась, Путин должен встретиться с Зеленским", - сообщил представитель Белого дома.

Он добавил, что место вероятной встречи пока не согласовано.

Напомним, Дональд Трамп хочет провести личную встречу с Путиным уже на следующей неделе, а после этого возможна трехсторонняя встреча с участием Владимира Зеленского.

По данным CNN, два представителя Белого дома сообщили, что Путин предложил встретиться с Трампом во время личной встречи со Стивом Уиткоффом в Москве.

Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

