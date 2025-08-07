Правительство предлагает усовершенствование работы руководящих органов Фонда гарантирования вкладов

Целью правительственного законопроекта является улучшение регулирования полномочий исполнительных органов Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Кабинет Министров предлагает усовершенствовать полномочия руководящих органов Фонда гарантирования вкладов.

В Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект №13612 «О внесении изменений в Закон Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» по совершенствованию полномочий руководящих органов Фонда гарантирования вкладов физических лиц».

Инициатива направлена на улучшение регулирования полномочий исполнительных органов Фонда гарантирования вкладов физических лиц

Документом предлагается нормировать вопросы по конкретизации:

полномочий исполнительной дирекции Фонда относительно: составления проекта отчета о выполнении сметы расходов Фонда и представления его на утверждение административному совету Фонда; утверждение отчета о выполнении сметы расходов Фонда на осуществление временной администрации и/или ликвидации банка; подачи на рассмотрение административного совета Фонда предложения по определению аудитора для проведения аудиторской проверки Фонда;

полномочий административного совета Фонда относительно: утверждения отчета о выполнении сметы расходов Фонда; определение аудитора для проведения аудиторской проверки Фонда; выполнение функций аудиторского комитета;

обязательств Фонда в течение 10 рабочих дней размещать на своем официальном вебсайте и на вебсайте неплатежеспособного банка информацию о неплатежеспособном банке и банке, находящемся в стадии ликвидации, отчета о выполнении сметы расходов Фонда на осуществление временной администрации и/или ликвидации банка;

установление для Фонда сроков предоставления в Национальный банк Украины предложения об отзыве банковской лицензии и ликвидации неплатежеспособного банка, который выводится с рынка способом, предусмотренным пунктами 1 и 2 части второй статьи 39 ЗУ «О системе гарантирования вкладов физических лиц»;

наделение административного совета Фонда полномочиями выполнения функции аудиторского комитета.

Эти изменения направлены на повышение прозрачности, эффективности и подотчетности ФГВФЛ в условиях урегулирования проблемных банков и защиты вкладчиков.

