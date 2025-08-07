Практика судов
  1. В Украине

Правительство предлагает усовершенствование работы руководящих органов Фонда гарантирования вкладов

19:22, 7 августа 2025
Целью правительственного законопроекта является улучшение регулирования полномочий исполнительных органов Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Правительство предлагает усовершенствование работы руководящих органов Фонда гарантирования вкладов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров предлагает усовершенствовать полномочия руководящих органов Фонда гарантирования вкладов.

В Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект №13612 «О внесении изменений в Закон Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» по совершенствованию полномочий руководящих органов Фонда гарантирования вкладов физических лиц».

Инициатива направлена на улучшение регулирования полномочий исполнительных органов Фонда гарантирования вкладов физических лиц

Документом предлагается нормировать вопросы по конкретизации:

полномочий исполнительной дирекции Фонда относительно: составления проекта отчета о выполнении сметы расходов Фонда и представления его на утверждение административному совету Фонда; утверждение отчета о выполнении сметы расходов Фонда на осуществление временной администрации и/или ликвидации банка; подачи на рассмотрение административного совета Фонда предложения по определению аудитора для проведения аудиторской проверки Фонда;

полномочий административного совета Фонда относительно: утверждения отчета о выполнении сметы расходов Фонда; определение аудитора для проведения аудиторской проверки Фонда; выполнение функций аудиторского комитета;

обязательств Фонда в течение 10 рабочих дней размещать на своем официальном вебсайте и на вебсайте неплатежеспособного банка информацию о неплатежеспособном банке и банке, находящемся в стадии ликвидации, отчета о выполнении сметы расходов Фонда на осуществление временной администрации и/или ликвидации банка;

установление для Фонда сроков предоставления в Национальный банк Украины предложения об отзыве банковской лицензии и ликвидации неплатежеспособного банка, который выводится с рынка способом, предусмотренным пунктами 1 и 2 части второй статьи 39 ЗУ «О системе гарантирования вкладов физических лиц»;

наделение административного совета Фонда полномочиями выполнения функции аудиторского комитета.

Эти изменения направлены на повышение прозрачности, эффективности и подотчетности ФГВФЛ в условиях урегулирования проблемных банков и защиты вкладчиков.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Даниил Гетманцев заявил, что нужно отменить спецпенсии и провести пенсионную реформу

Ранее Гетманцев заявлял о необходимости отменить «спецпенсии» для судей и призывал поддержать законопроект об отмене спецпенсий для прокуроров.

В ВАКС подали документы 205 человек — среди них часть судей ВАКС, которые не прошли конкурсные этапы в прошлый раз

Срок для выполнения требований партнеров, определенный Планом Ukraine Facility, истек, и в ВККС объявили о нововведении — теперь кандидаты могут претендовать одновременно и на вакансии в ВАКС, и в Апелляционной палате ВАКС.

На электронные почты граждан рассылают фейковые судебные повестки, содержащие «вирусы»

Файлы, в которых содержится якобы «судебная повестка», отправленные на электронную почту, могут содержать «вирусы» — лучше проверять наличие повесток в суд через «Дію».

Конкурс на должность главы Государственной судебной администрации возобновлен

Документы для участия в отборе можно предоставить с 8 августа по 8 сентября.

С 1 сентября все сотрудники ТЦК обязаны носить бодикамеры — Денис Шмыгаль

Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что с 1 сентября все сотрудники ТЦК обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марина Кухар
    Марина Кухар
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ганна Вронська
    Ганна Вронська
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Ігор Олендер
    Ігор Олендер
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді