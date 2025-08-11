В мирном соглашении может быть признан де-факто контроль России над частью Украины, – Генсек НАТО Рютте

Генсек НАТО объяснил, как в будущем соглашении могут зафиксировать территориальный контроль России.

Фото: Euronews.com

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в будущем мирном соглашении между Украиной и Россией может быть зафиксирован де-факто контроль России над частью украинской территории. Об этом он рассказал в интервью ABC News.

«Когда дело дойдет до полномасштабных переговоров, надеемся, что пятница станет важным шагом в этом процессе. Речь пойдет о территории, о гарантиях безопасности, но также об абсолютной необходимости признать, что Украина сама определяет свое будущее. Украина должна быть суверенным государством, которое самостоятельно решает свое геополитическое будущее, без ограничений по численности своих вооруженных сил. Для НАТО это означает отсутствие каких-либо ограничений в отношении нашего присутствия на восточном фланге», — подчеркнул Рютте.

Глава Альянса признал реальность того, что Россия в настоящее время контролирует часть территории Украины, которая принадлежала ей до начала полномасштабного вторжения. «Вопрос будет заключаться в том, как двигаться дальше после прекращения огня, включая то, что это означает с точки зрения гарантий безопасности для Украины», — отметил он.

Рютте уточнил, что в контексте территориальных вопросов возможно признание в будущем соглашении де-факто контроля России над частью украинских территорий, но это будет только фактическое, а не юридическое (де-юре) признание. «Когда речь идет о вопросах территории, когда речь идет о признании, например, возможно, в будущем соглашении, что Россия контролирует де-факто, фактически часть территории Украины, это должно быть эффективное признание, а не политическое признание де-юре», — подчеркнул генсек НАТО.

