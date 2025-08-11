Практика судів
У мирній угоді може бути визнано де-факто контроль Росії над частиною України, – Генсек НАТО Рютте

10:50, 11 серпня 2025
Генсек НАТО пояснив, як у майбутній угоді можуть зафіксувати територіальний контроль Росії.
У мирній угоді може бути визнано де-факто контроль Росії над частиною України, – Генсек НАТО Рютте
Фото: Euronews.com
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що в майбутній мирній угоді між Україною та Росією може бути зафіксовано де-факто контроль Росії над частиною української території. Про це він розповів в інтерв’ю ABC News.

«Коли справа дійде до повномасштабних переговорів, сподіваємося, що п’ятниця стане важливим кроком у цьому процесі. Йтиметься про територію, про гарантії безпеки, але також про абсолютну необхідність визнати, що Україна сама визначає своє майбутнє. Україна має бути суверенною державою, яка самостійно вирішує своє геополітичне майбутнє, без обмежень щодо чисельності своїх збройних сил. Для НАТО це означає відсутність будь-яких обмежень щодо нашої присутності на східному фланзі», — наголосив Рютте.

Глава Альянсу визнав реальність, що Росія наразі контролює частину території України, яка належала їй до початку повномасштабного вторгнення. «Питання буде полягати в тому, як рухатися далі після припинення вогню, включаючи те, що це означає з точки зору гарантій безпеки для України», — зазначив він.

Рютте уточнив, що в контексті територіальних питань можливе визнання в майбутній угоді де-факто контролю Росії над частиною українських територій, але це буде лише фактичне, а не юридичне (де-юре) визнання. «Коли йдеться про питання території, коли йдеться про визнання, наприклад, можливо, в майбутній угоді, що Росія контролює де-факто, фактично частину території України, це має бути ефективне визнання, а не політичне визнання де-юре», — підкреслив генсек НАТО.

