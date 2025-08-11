Практика судов
Мобилизованный записал видео с разбитым лицом — Ровенский ТЦК заявил, что мужчина потерял равновесие и упал

16:02, 11 августа 2025
В ТЦК заявили, что мужчина вел себя «агрессивно, алогично, не реагировал на замечания», а также хотел самовольно покинуть территорию военного объекта.
В социальных сетях опубликовали видео с мужчиной в крови, которое, как утверждается было записано из помещения Ровенского районного ТЦК.

В центре комплектования сделали заявление по поводу видеоматериала и инцидента с мужчиной.

Отмечается, что 6 августа около 00:20 в Ровенский районный ТЦК доставили военнообязанного, который «находился в состоянии, вызывавшем беспокойство».

В ТЦК подчеркнули, что мужчина вел себя «агрессивно, алогично, не реагировал на замечания», а также хотел самовольно покинуть территорию военного объекта.

«Во время попытки побега указанный гражданин потерял равновесие, упал и получил телесные повреждения лица. Впоследствии он начал фиксировать собственное состояние на камеру и распространять видео с комментариями, которые искажают обстоятельства события и пытаются сформировать у общественности ложное впечатление о якобы неправомерных действиях сотрудников ТЦК и СП.

Видеоматериалы, на которых видно, что гражданин самостоятельно держал мобильный телефон и снимал окружение, подтверждают отсутствие применения к нему незаконных физических действий со стороны сотрудников ТЦК и СП, а сам военнообязанный прошел ВВК, был признан годным к прохождению военной службы и в настоящее время находится на территории одного из учебных центров подготовки подразделений ВМС ВС Украины», — заявили в ТЦК.

Также там добавили, что все действия данного гражданина зафиксированы на бодикамеры сотрудников Национальной полиции Украины, что дает возможность объективно восстановить полную картину инцидента.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что начальником Ровенского областного ТЦК назначено служебное расследование с целью выяснения всех причин и обстоятельств события, которое имело место на территории Ровенского районного ТЦК.

