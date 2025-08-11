Практика судів
  1. В Україні

Мобілізований записав відео з розбитим обличчям — Рівненський ТЦК заявив, що чоловік втратив рівновагу та впав

16:02, 11 серпня 2025
У ТЦК заявили, що чоловік поводився «агресивно, алогічно, не реагував на зауваження», а також хотів самовільно залишити територію військового об’єкта.
У соціальних мережах оприлюднили відео з чоловіком у крові, яке, як стверджується, було записане з приміщення Рівненського районного ТЦК.

У центрі комплектування зробили заяву щодо відеоматеріалу та інциденту з чоловіком.

Зазначається, 6 серпня близько 00:20 до Рівненського районного ТЦК доставили військовозобов’язаного, який «перебував у стані, що викликав занепокоєння».

У ТЦК підкреслили, що чоловік поводився «агресивно, алогічно, не реагував на зауваження», а також хотів самовільно залишити територію військового об’єкта.

«Під час спроби втечі вказаний громадянин втратив рівновагу, впав та отримав тілесні ушкодження обличчя. Згодом він почав фіксувати власний стан на камеру та поширювати відео з коментарями, що перекручують обставини події та намагаються сформувати у громадськості хибне враження про нібито неправомірні дії співробітників ТЦК та СП.

Відеоматеріали, на яких видно, що громадянин самостійно тримав мобільний телефон і знімав оточення, підтверджують відсутність застосування до нього незаконних фізичних дій з боку співробітників ТЦК та СП, а сам військовозобов'язаний пройшов ВЛК, був визнаний придатним до проходження військової служби та нині перебуває на території одного з навчальних центрів підготовки підрозділів ВМС ЗС України», - заявили у ТЦК.

Також там додали, що всі дії даного громадянина зафіксовані на бодікамери співробітників Національної поліції України, що дає можливість об’єктивно відтворити повну картину інциденту.

Ще у відомстві підкреслили, що начальником Рівненського обласного ТЦК призначено службове розслідування з метою з’ясування всіх причин та обставин події, яка мала місце на території Рівненського районного ТЦК.

Національна поліція Рівне ТЦК мобілізація

