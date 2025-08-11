Украина и Германия обсудили сроки поставок систем ПВО Patriot — Минобороны

В Минобороны обсудили с Германией условия и сроки поставок систем ПВО Patriot.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Заместитель главы Минобороны Украины Сергей Боев и атташе по обороне при Посольстве Германии Торстен Фрис обсудили сроки поставок систем ПВО Patriot и перспективы совместного производства вооружений.

"Для Украины критически важное время и понимание поставок и выполнения договоренностей. Это позволяет четко планировать военные операции и защиту гражданского населения и инфраструктуры", - подчеркнул Боев.

Также немецкая и украинская стороны обсудили статус и актуальность ряда контрактов – сроки выполнения, потребности и их продления. В частности, это касалось производства боеприпасов, ракет для ПРО и дальнобойных средств.

Отдельное внимание было уделено развитию совместных предприятий, их финансированию и наращиванию производственных возможностей для поддержки оборонных потребностей Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.