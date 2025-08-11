Україна та Німеччина обговорили строки постачання систем ППО Patriot — Міноборони

У Міноборони обговорили з Німеччиною умови і строки поставок систем ППО Patriot.

Фото: Міноборони

Заступник глави Міноборони України Сергій Боєв та аташе з питань оборони при Посольстві Німеччини Торстен Фріс обговорили строки поставок систем ППО Patriot і перспективи спільного виробництва озброєнь.

"Для України критично важливий час та розуміння поставок і виконання домовленостей. Це дозволяє чітко планувати військові операції та захист цивільного населення та інфраструктури", - наголосив Боєв.

Також німецька та українська сторони обговорили статус та актуальність низки контрактів – строки виконання, потреби та можливість їх продовження. Зокрема, це стосувалося виробництва боєприпасів, ракет для ПРО та далекобійних засобів.

Окрему увагу приділили розвитку спільних підприємств, їх фінансуванню та нарощенню виробничих спроможностей для підтримки оборонних потреб України.

