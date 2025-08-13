Практика судов
  1. В Украине

В Хмельницкой области мужчина пытался «откупить» младшего брата от ответственности за пьяную езду

07:36, 13 августа 2025
28-летний мужчина пытался дать взятку полицейским, чтобы спасти своего брата от ответственности за третье за год пьяное вождение.
В Хмельницкой области мужчина пытался «откупить» младшего брата от ответственности за пьяную езду
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Летичеве правоохранители объявили подозрение 28-летнему мужчине, который пытался дать взятку полицейским, чтобы те не привлекали его младшего брата к ответственности за вождение автомобиля в состоянии опьянения. Об этом сообщает полиция Хмельницкой области.

Инцидент произошел на улице Героев Крут. Инспекторы остановили автомобиль Chery за нарушение правил дорожного движения.

За рулем был 18-летний житель Летичева, которого уже в третий раз за год ловят за пьяным вождением. Алкотестер подтвердил наличие алкоголя в организме водителя.

Пока патрульные составляли протокол, пассажир — старший брат водителя — попытался «договориться» с правоохранителями. Несмотря на неоднократные предупреждения о уголовной ответственности, мужчина положил деньги в служебный автомобиль. На место вызвали следственно-оперативную группу.

В результате 18-летнему водителю составили админматериалы по ч. 5 ст. 126 («Управление транспортным средством без соответствующих документов») и ч. 3 ст. 130 («Управление в состоянии опьянения») КУоАП.

Его 28-летнему брату объявили подозрение по ч. 1 ст. 369 УКУ («Предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»), что предусматривает наказание от штрафа до четырех лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция полиция тест на алкоголь автомобиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Отечественный ОПК — Great Again» — Минобороны будет вести перечень предприятий Defence City, которые получат 10-летние налоговые и другие льготы

Даниил Гетманцев сообщил, что его комитет рекомендовал принять законы о 10-летних налоговых льготах для предприятий группы Defence City, перечень которых определит Минобороны.

Штрафы для участников судебных процессов будут рассчитываться в штрафных ставках, а не в прожиточных минимумах — комитет рекомендовал принять законопроект

Комитет рекомендовал ввести в ГПК, ХПК и КАСУ штрафные ставки — в процессуальных кодексах отменят привязку к прожиточному минимуму.

Президент Зеленский поручил правительству проработать возможность повторной вступительной кампании в вузы зимой

«Была идея, в частности, зимней вступительной кампании, чтобы не приходилось ждать год, если летом не удалось поступить», — отметил Президент.

Владимир Зеленский поручил правительству снять ограничения на выезд для мужчин до 22 лет

Президент поручил Кабмину проработать разрешение на выезд за границу для мужчин до 22 лет.

Повышение зарплат в аппаратах судов: правовой комитет Рады решил поинтересоваться у Кабмина, что там с установлением коэффициентов

В то же время Президент пока не подписал закон, который позволяет применить коэффициенты для повышения зарплат работникам аппаратов судов в 2025 году.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду