В Хмельницкой области мужчина пытался «откупить» младшего брата от ответственности за пьяную езду

28-летний мужчина пытался дать взятку полицейским, чтобы спасти своего брата от ответственности за третье за год пьяное вождение.

В Летичеве правоохранители объявили подозрение 28-летнему мужчине, который пытался дать взятку полицейским, чтобы те не привлекали его младшего брата к ответственности за вождение автомобиля в состоянии опьянения. Об этом сообщает полиция Хмельницкой области.

Инцидент произошел на улице Героев Крут. Инспекторы остановили автомобиль Chery за нарушение правил дорожного движения.

За рулем был 18-летний житель Летичева, которого уже в третий раз за год ловят за пьяным вождением. Алкотестер подтвердил наличие алкоголя в организме водителя.

Пока патрульные составляли протокол, пассажир — старший брат водителя — попытался «договориться» с правоохранителями. Несмотря на неоднократные предупреждения о уголовной ответственности, мужчина положил деньги в служебный автомобиль. На место вызвали следственно-оперативную группу.

В результате 18-летнему водителю составили админматериалы по ч. 5 ст. 126 («Управление транспортным средством без соответствующих документов») и ч. 3 ст. 130 («Управление в состоянии опьянения») КУоАП.

Его 28-летнему брату объявили подозрение по ч. 1 ст. 369 УКУ («Предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»), что предусматривает наказание от штрафа до четырех лет лишения свободы.

