На Хмельниччині чоловік намагався намагався «відкупити» молодшого брата від відповідальності за п’яну їзду

28-річний чоловік намагався дати хабар поліцейським, щоб врятувати свого брата від відповідальності за третє за рік п’яне кермування.

У Летичеві правоохоронці оголосили підозру 28-річному чоловіку, який намагався дати хабар поліцейським, аби ті не притягували його молодшого брата до відповідальності за керування автомобілем у стані сп’яніння. Про це повідомляє поліція Хмельницької області.

Інцидент стався на вулиці Героїв Крут. Інспектори зупинили автомобіль Chery за порушення правил дорожнього руху.

За кермом був 18-річний житель Летичева, якого вже втретє протягом року ловлять за нетверезим кермуванням. Алкотестер підтвердив наявність алкоголю в організмі водія.

Поки патрульні складали протокол, пасажир — старший брат водія — спробував «домовитися» з правоохоронцями. Попри неодноразові попередження про кримінальну відповідальність, чоловік поклав гроші в службовий автомобіль. На місце викликали слідчо-оперативну групу.

У результаті 18-річному водієві склали адмінматеріали за ч. 5 ст. 126 («Керування транспортним засобом без відповідних документів») та ч. 3 ст. 130 («Керування у стані сп’яніння») КУпАП.

Його 28-річному брату оголосили підозру за ч. 1 ст. 369 ККУ («Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі»), що передбачає покарання від штрафу до чотирьох років позбавлення волі.

