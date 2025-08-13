Практика судов
Владимир Зеленский: Надо заканчивать войну, но нет никаких признаков готовности РФ к миру

11:31, 13 августа 2025
Президент призвал мир усилить давление на Россию, не демонстрирующую готовность завершить войну.
Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд консультаций с партнерами по поводу завершения войны, по итогам которых подчеркнул необходимость продолжения давления на РФ для достижения этой цели.

«В эти дни состоялось более 30 разговоров и консультаций с партнерами. Разные части мира, разные взгляды, но общие позиции», — отметил Глава государства.

Президент подчеркнул, что стороны имеют единую позицию — необходимо завершить войну и принудить Россию к честному миру.

Владимир Зеленский отметил, что сейчас нет никаких признаков готовности РФ прекратить боевые действия. Поэтому, по его убеждению, мир должен использовать опыт Украины и партнеров, чтобы не допустить повторения обмана со стороны Москвы.

«Нужно заканчивать эту войну. Нужно давить на Россию ради честного мира. Нужно брать опыт Украины, наших партнеров, чтобы не допустить обмана со стороны России.

Сейчас нет ни одного признака, что россияне готовятся к завершению войны. Наши скоординированные усилия и совместные шаги — Украины, Соединенных Штатов, Европы, всех стран, которые хотят мира, — точно могут принудить Россию к миру. Спасибо всем, кто помогает!» — подчеркнул Глава государства.

Владимир Зеленский

