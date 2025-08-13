Практика судів
  1. В Україні

Володимир Зеленський: Треба закінчувати війну, але немає жодних ознак готовності РФ до миру

11:31, 13 серпня 2025
Президент закликав світ посилити тиск на Росію, яка не демонструє готовності завершити війну.
Президент України Володимир Зеленський провів низку консультацій з партнерами з приводу завершення війни, за підсумками яких наголосив на необхідності продовження тиску на РФ для досягнення цієї мети.

«Цими днями відбулося більш ніж 30 розмов та консультацій із партнерами. Різні частини світу, різні бачення, але спільні позиції», — зазначив Глава держави.

Президент наголосив, що сторони мають спільну позицію — необхідно завершити війну та примусити Росію до чесного миру.

Володимир Зеленський зазначив, що зараз немає жодних ознак готовності РФ припинити бойові дії. Тому, на його переконання, світ має використати досвід України та партнерів, аби не допустити повторення обману з боку Москви.

«Треба закінчувати цю війну. Треба тиснути на Росію заради чесного миру. Треба брати досвід України, наших партнерів, щоб не допустити обману з боку Росії.

Зараз немає жодної ознаки, що росіяни готуються до завершення війни. Наші скоординовані зусилля та спільні кроки – України, Сполучених Штатів, Європи, усіх країн, які хочуть миру, – точно можуть примусити Росію до миру. Дякую всім, хто допомагає!» — підкреслив Глава держави.

