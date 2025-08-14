В Одессе массово «зацвело» море: зафиксировано превышение вредных веществ в воде, видео

Госэкоинспекция объяснила причину «цветения» моря.

В Одессе зафиксировано превышение вредных веществ в море. Вода в прибрежной зоне приобретает зеленый, грязно-желтый или коричневый оттенок. Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Там отметили, что в последние недели жители Одессы и отдыхающие на пляжах наблюдают значительное скопление водорослей, волнами прибивающих к побережью.

"Государственные инспекторы отобрали пробы морской воды в черте города, в местах, где водоросли образуют почти сплошной слой на поверхности", - говорится в сообщении.

Результаты анализов показали превышение норм:

взвешенные вещества - в 1,5 раза больше нормы. Это ухудшает прозрачность воды, снижает проникновение света и влияет на фотосинтез водных растений;

азот аммонийный – в 5,5 раза больше нормы. Это токсическое соединение, которое появляется в результате разложения органических остатков. Она опасна для водных организмов, особенно при высокой температуре и низком уровне кислорода, и может приводить к замору рыбы.

"Избыток питательных веществ в воде способствует процессу эвтрофикации - так называемому "цветению" моря, которое сопровождается дефицитом кислорода и ухудшением состояния морской экосистемы", - пояснили специалисты.

