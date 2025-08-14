Оборвалась жизнь судьи Ирины Семенюк.

Фото: Конотопский горрайонный суд

Ушла из жизни судья Конотопского горрайонного суда Сумской области Ирина Семенюк.

"Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах. Сохраняем в нашей памяти только светлые воспоминания об этой положительной, солнечной и приятной женщине, хорошем специалисте своего дела. Судьи и работники аппарата Конотопского горрайонного суда Сумской области выражают искренние соболезнования родным и близким Ирины Николаевны", - сообщили в Конотопском горрайонном суде.

Редакция «Судебно-юридической газеты» выражает глубокие соболезнования коллегам, близким и семье Ирины Николаевны.