Пішла з життя суддя Конотопського міськрайонного суду Сумської області Ірина Семенюк.
"Світла пам’ять про неї назавжди залишиться в наших серцях. Зберігаємо у нашій пам’яті лише світлі спогади про цю позитивну, сонячну і приємну жінку, доброго фахівця своєї справи. Судді та працівники апарату Конотопського міськрайонного суду Сумської області висловлюють щирі співчуття рідним і близьким Ірини Миколаївни", - повідомили у Конотопському міськрайонному суді.
Редакція «Судово-юридичної газети» висловлює глибокі співчуття колегам, близьким та родині Ірини Миколаївни.