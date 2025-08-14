Обірвалося життя судді Ірини Семенюк.

Фото: Конотопський міськрайонний суд

Пішла з життя суддя Конотопського міськрайонного суду Сумської області Ірина Семенюк.

"Світла пам’ять про неї назавжди залишиться в наших серцях. Зберігаємо у нашій пам’яті лише світлі спогади про цю позитивну, сонячну і приємну жінку, доброго фахівця своєї справи. Судді та працівники апарату Конотопського міськрайонного суду Сумської області висловлюють щирі співчуття рідним і близьким Ірини Миколаївни", - повідомили у Конотопському міськрайонному суді.

Редакція «Судово-юридичної газети» висловлює глибокі співчуття колегам, близьким та родині Ірини Миколаївни.