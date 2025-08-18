Когда работник с нефиксированным рабочим временем может отказаться от работы — разъяснение

Работники могут законно отказаться от задач, если работодатель нарушает условия договора по базовым часам или срокам уведомления.

Стало известно, в каких случаях работник, который трудится по трудовому договору с нефиксированным рабочим временем, имеет право отказаться выполнять работу. Об этом сообщает Восточное межрегиональное управление Госслужбы по труду.

По закону отказ является правомерным, если:

работодатель требует выхода на работу вне установленных базовых дней и часов;

уведомление о наличии работы поступило с нарушением минимальных сроков, предусмотренных трудовым договором.

В таких случаях отказ не считается нарушением условий трудового договора, а работник не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности.

Специалисты напоминают: нефиксированное рабочее время не означает, что работодатель может привлекать работника к работе в любой момент. Все условия — включая количество часов и порядок уведомления — должны быть четко прописаны в трудовом договоре.

