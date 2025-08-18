Практика судів
Коли працівник з нефіксованим робочим часом може відмовитися від роботи — роз’яснення

13:38, 18 серпня 2025
Працівники можуть законно відмовитися від завдань, якщо роботодавець порушує умови договору щодо базових годин чи строків повідомлення.
Стало відомо, у яких випадках працівник, що працює за трудовим договором із нефіксованим робочим часом, має право відмовитися виконувати роботу. Про це повідомляє Східне міжрегіональне управління Держпраці.

За законом, відмова є правомірною, якщо:

  • роботодавець вимагає виходу на роботу поза межами визначених базових днів та годин;
  • повідомлення про наявність роботи надійшло з порушенням мінімальних строків, передбачених трудовим договором.

У таких випадках відмова не вважається порушенням умов трудового договору, а працівник не може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності.

Фахівці нагадують: нефіксований робочий час не означає, що роботодавець може залучати працівника до роботи в будь-який момент. Усі умови — включно з кількістю годин та порядком повідомлення — мають бути чітко прописані у трудовому договорі.

