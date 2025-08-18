Во Львовской области отравились 12 детей, которые находились на отдыхе в отеле

В поселке Славское Львовской области отравились 12 детей, находившихся на отдыхе в гостинице "Карпатский уют". Об этом сообщили в Департаменте по гражданской защите Львовской ОВА.
Вечером 17 августа в Стрыйскую центральную городскую больницу попали 12 детей с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция.
В медучреждения доставили 12 пациентов – жителей Харькова, Черкасс, Ивано-Франковска и Ровно в возрасте от 8 до 15 лет.
Состояние детей врачи оценивают как среднюю тяжесть. В стационарных условиях больным проводят полный комплекс клинико-лабораторных обследований и оказывают необходимый объем медицинской помощи в соответствии с клиническими протоколами.
Причину отравления устанавливают.
Ранее мы писали, что в селе Стрыйского района Львовской области произошло массовое отравление детей, отдыхавших в одном из частных детских лагерей.
