Во Львовской области отравились 12 детей, которые находились на отдыхе в отеле

12 детей, отдыхавших в гостинице «Карпатский уют» в Славском, госпитализировали с диагнозом острая кишечная инфекция.

В поселке Славское Львовской области отравились 12 детей, находившихся на отдыхе в гостинице "Карпатский уют". Об этом сообщили в Департаменте по гражданской защите Львовской ОВА.

Вечером 17 августа в Стрыйскую центральную городскую больницу попали 12 детей с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция.

В медучреждения доставили 12 пациентов – жителей Харькова, Черкасс, Ивано-Франковска и Ровно в возрасте от 8 до 15 лет.

Состояние детей врачи оценивают как среднюю тяжесть. В стационарных условиях больным проводят полный комплекс клинико-лабораторных обследований и оказывают необходимый объем медицинской помощи в соответствии с клиническими протоколами.

Причину отравления устанавливают.

Ранее мы писали, что в селе Стрыйского района Львовской области произошло массовое отравление детей, отдыхавших в одном из частных детских лагерей.

