На Львівщині отруїлися 12 дітей, які перебували на відпочинку в готелі

12 дітей, які відпочивали в готелі «Карпатський затишок» у Славському, госпіталізували з діагнозом гостра кишкова інфекція.

У селищі Славське Львівської області отруїлися 12 дітей, які перебували на відпочинку в готелі "Карпатський затишок". Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

Увечері 17 серпня до Стрийської центральної міської лікарні потрапили 12 дітей з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція.

До медзакладів доставили 12 пацієнтів – мешканців Харкова, Черкас, Івано-Франківська та Рівного віком від 8 до 15 років.

Стан дітей лікарі оцінюють як середньої тяжкості. У стаціонарних умовах хворим проводять повний комплекс клініко-лабораторних обстежень і надають необхідний обсяг медичної допомоги відповідно до клінічних протоколів.

Причину отруєння встановлюють.

Раніше ми писали, що у селі Стрийського району Львівської області сталося масове отруєння дітей, які відпочивали в одному з приватних дитячих таборів.

