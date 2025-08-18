Практика судов
«Большая приватизация» превышает финпомощь некоторых партнеров, — Роксолана Пидласа

13:08, 18 августа 2025
Глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа сообщила, что с начала войны в бюджет Украины поступило 15,8 миллиарда гривен от приватизации.
Возобновление "большой приватизации" вместе с продажей национализированных российских активов является эффективным механизмом для наполнения государственного бюджета и сокращения его дефицита, — заявила глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа, комментируя приватизацию "Винницабытхим".

"С начала полномасштабного вторжения в бюджет поступило 15,8 млрд грн от приватизации, и в эту сумму не входит "Винницабытхим" и другие национализированные российские активы, выручка от которых засчитывается в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии – на восстановление Украины", – сообщила Пидласа.

Она отметила, что эта сумма "сопоставима с прямой бюджетной поддержкой от Франции и больше, чем мы получили, например, от Италии или Нидерландов в 2022-2025".

"Восстановление "большой приватизации" увеличило поступление бюджета от продажи государственного имущества более чем в 3 раза – если в 2023 году бюджет получил 3,2 млрд грн, то в 2024 году – уже 9,9 млрд грн", – подчеркнула Пидласа.

Самые дорогие объекты, нашедшие частного собственника – гостиница "Украина" (3 млрд грн) и ОГХК (3,9 млрд грн).

Подласа отметила, что бюджет также получает косвенную выгоду посредством роста налоговых поступлений, когда предприятие возобновляет работу и развивается.

Напомним, что премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что 13 августа состоялся аукцион по продаже 100% акций предприятия "Винницабытхим".

Закон о разрешении на выезд студентам нужно принять, потому что сейчас ограничения базируются на подзаконных актах, а не на прямых нормах закона, что может противоречить Конституции — Федиенко

Комментируя урегулирование выезда за границу студентов, член Комитета по нацбезопасности Федиенко заявил, что «Кабмин начал широко использовать свои постановления как инструмент управления всем государством, иногда вопреки законам или без участия парламента» и «многие из этих ограничений базируются на подзаконных актах, а не на прямых нормах закона, что может противоречить Конституции», поэтому нужно принять соответствующий закон.

Законопроекты о вступлении Украины в ЕС будут рассматриваться по ускоренной процедуре — Руслан Стефанчук внес законопроект

Руслан Стефанчук вместе с группой депутатов предлагает рассматривать законопроекты о вступлении Украины в ЕС по упрощенной процедуре.

Отмененное предписание Госгеонедр не является основанием для аннулирования спецразрешения на пользование недрами – позиция Верховного Суда

Нельзя аннулировать разрешение на основании уже отмененного судом предписания – Верховный Суд.

Кабмин решил бороться с ухудшением платежной дисциплины получателей льгот по оплате за жилищно-коммунальные услуги

Изменения относительно улучшения платежной дисциплины в сфере оплаты коммунальных услуг коснутся также военнослужащих и ветеранов.

Повышенная активность адвокатов в делах об отсрочках для соискателей образования в непоследовательном порядке свидетельствует о необходимости нивелировать основания для обжалования норм в сфере мобилизации – Оксен Лисовой

Министр образования Оксен Лисовой указал, что повышение активности деятельности адвокатского сообщества, рост количества судебных исков соискателей образования в непоследовательном порядке требует проработки изменений в законодательство, которые нивелируют основания для обжалования существующих правовых норм в сфере исполнения воинской обязанности и мобилизации.

