«Большая приватизация» превышает финпомощь некоторых партнеров, — Роксолана Пидласа

Глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа сообщила, что с начала войны в бюджет Украины поступило 15,8 миллиарда гривен от приватизации.

Возобновление "большой приватизации" вместе с продажей национализированных российских активов является эффективным механизмом для наполнения государственного бюджета и сокращения его дефицита, — заявила глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа, комментируя приватизацию "Винницабытхим".

"С начала полномасштабного вторжения в бюджет поступило 15,8 млрд грн от приватизации, и в эту сумму не входит "Винницабытхим" и другие национализированные российские активы, выручка от которых засчитывается в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии – на восстановление Украины", – сообщила Пидласа.

Она отметила, что эта сумма "сопоставима с прямой бюджетной поддержкой от Франции и больше, чем мы получили, например, от Италии или Нидерландов в 2022-2025".

"Восстановление "большой приватизации" увеличило поступление бюджета от продажи государственного имущества более чем в 3 раза – если в 2023 году бюджет получил 3,2 млрд грн, то в 2024 году – уже 9,9 млрд грн", – подчеркнула Пидласа.

Самые дорогие объекты, нашедшие частного собственника – гостиница "Украина" (3 млрд грн) и ОГХК (3,9 млрд грн).

Подласа отметила, что бюджет также получает косвенную выгоду посредством роста налоговых поступлений, когда предприятие возобновляет работу и развивается.

Напомним, что премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что 13 августа состоялся аукцион по продаже 100% акций предприятия "Винницабытхим".

