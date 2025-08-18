Практика судів
«Велика приватизація» перевищує фіндопомогу деяких партнерів, — Роксолана Підласа

13:08, 18 серпня 2025
Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа повідомила, що з початку війни до бюджету України надійшло 15,8 мільярдів гривень від приватизації.
Фото: Роксолана Підласа
Відновлення "великої приватизації"разом із продажем націоналізованих російських активів є ефективним механізмом для наповнення державного бюджету та скорочення його дефіциту, — заявила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа, коментуючи приватизацію "Вінницяпобутхім".

"З початку повномасштабного вторгнення до бюджету надійшло 15,8 млрд грн від приватизації, і в цю суму НЕ входить "Вінницяпобутхім" та інші націоналізовані російські активи, виручка від яких зараховується до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії – на відновлення України", – повідомила Підласа. 

Вона зазначила, що ця сума "співставна з прямою бюджетною підтримкою від Франції і більша, ніж ми отримали, наприклад, від Італії чи Нідерландів в 2022-2025".

"Відновлення "великої приватизації" збільшило надходження бюджету від продажу державного майна більш як в 3 рази – якщо в 2023 році бюджет отримав 3,2 млрд грн, то в 2024 році – вже 9,9 млрд грн", – підкреслила Підласа. 

Найдорожчі об’єкти, які знайшли приватного власника – готель "Україна" (3 млрд грн) і ОГХК (3,9 млрд грн).

Підласа зазначила, що бюджет також отримує непряму вигоду у вигляді зростання податкових надходжень, коли підприємство відновлює роботу та розвивається.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що 13 серпня відбувся аукціон з продажу 100% акцій підприємства "Вінницяпобутхім".

