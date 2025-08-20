Практика судов
  1. В Украине

Великобритания поможет Украине подготовиться к выборам после войны

15:30, 20 августа 2025
В Лондоне подписан меморандум о сотрудничестве между ЦИК Украины и британским надзорным органом.
Великобритания поможет Украине подготовиться к выборам после войны
Источник фото: atlanticcouncil.org
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Британский надзорный орган за выборами и Центральная избирательная комиссия Украины подписали в Лондоне меморандум о взаимопонимании относительно подготовки будущих послевоенных выборов. Об этом пишет Independent.

Документ предусматривает обмен информацией и опытом, в частности в сферах кибербезопасности, борьбы с дезинформацией, иностранным вмешательством, а также в вопросах организации голосования за рубежом.

Выборы в Украине в настоящее время приостановлены в связи с военным положением из-за вторжения России в 2022 году.

«Проведение хорошо организованных выборов, которые вызывают доверие и уверенность общественности, является критически важным для здоровой и свободной демократии», — сказал исполнительный директор надзорного органа Виджей Рангараджан.

Он отметил, что Великобритания готова поддерживать Украину в подготовке к будущим послевоенным выборам.

«Поскольку мы готовимся к сложным послевоенным выборам, установление сотрудничества и ознакомление с важными процессами, такими как голосование за рубежом и борьба с дезинформацией, позволит нам эффективно и результативно подготовиться к самым сложным выборам в истории нашей страны», — отметил глава украинской комиссии Олег Диденко.

Как ранее мы писали, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик заявил, что проведение выборов в онлайн-формате в Украине в настоящее время невозможно из-за отсутствия технических гарантий соблюдения тайны голосования.

Напомним, что Центральная избирательная комиссия Украины сообщила, что очередные местные выборы, которые по закону должны были состояться в последнюю воскресенье октября 2025 года, не будут проводиться из-за действия военного положения в стране.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

выборы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Максимально возможная стоимость служебных квартир для судей ВАКС составляет 4 млн гривен

Цены на служебную недвижимость для судей Антикоррупционного суда значительно выросли по сравнению с 2019 годом.

Теперь 8 млрд грн можно направить на поддержку Укрзалізниці, — глава бюджетного комитета прокомментировала изменения в бюджет

Верховная Рада проголосовала за пополнение резервного фонда на 25,5 млрд грн на «непредвиденные» расходы, из которых 8 млрд грн можно будет направить для поддержки Укрзалізниці — Роксолана Пидласа.

Верховная Рада приняла изменения в бюджет, увеличив финансирование Минцифры и резервного фонда

Парламент принял закон о внесении изменений в государственный бюджет на 2025 год, увеличив финансирование Минцифры с 4,16 млрд грн до 8,59 млрд грн.

Европейские лидеры считают, что мирные переговоры провалятся, но будут подыгрывать мирным усилиям Трампа – Politico

План европейских лидеров состоит в том, чтобы подыгрывать мирным усилиям Трампа до тех пор, пока он не поймет, что надо усилить санкции.

За неявку по вызову суда смогут наказывать взысканием до 12 тысяч грн – Верховная Рада рассмотрит законопроект

Кроме того, суд императивно обяжут поднимать вопрос об ответственности прокурора или адвоката, которые не прибыли, перед органами, уполномоченными привлекать их к дисциплинарной ответственности.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Бутенко
    Вадим Бутенко
    суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області
  • Оксана Панченко
    Оксана Панченко
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олена Козачук
    Олена Козачук
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва