Великобритания поможет Украине подготовиться к выборам после войны

В Лондоне подписан меморандум о сотрудничестве между ЦИК Украины и британским надзорным органом.

Британский надзорный орган за выборами и Центральная избирательная комиссия Украины подписали в Лондоне меморандум о взаимопонимании относительно подготовки будущих послевоенных выборов. Об этом пишет Independent.

Документ предусматривает обмен информацией и опытом, в частности в сферах кибербезопасности, борьбы с дезинформацией, иностранным вмешательством, а также в вопросах организации голосования за рубежом.

Выборы в Украине в настоящее время приостановлены в связи с военным положением из-за вторжения России в 2022 году.

«Проведение хорошо организованных выборов, которые вызывают доверие и уверенность общественности, является критически важным для здоровой и свободной демократии», — сказал исполнительный директор надзорного органа Виджей Рангараджан.

Он отметил, что Великобритания готова поддерживать Украину в подготовке к будущим послевоенным выборам.

«Поскольку мы готовимся к сложным послевоенным выборам, установление сотрудничества и ознакомление с важными процессами, такими как голосование за рубежом и борьба с дезинформацией, позволит нам эффективно и результативно подготовиться к самым сложным выборам в истории нашей страны», — отметил глава украинской комиссии Олег Диденко.

Как ранее мы писали, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик заявил, что проведение выборов в онлайн-формате в Украине в настоящее время невозможно из-за отсутствия технических гарантий соблюдения тайны голосования.

Напомним, что Центральная избирательная комиссия Украины сообщила, что очередные местные выборы, которые по закону должны были состояться в последнюю воскресенье октября 2025 года, не будут проводиться из-за действия военного положения в стране.

