Велика Британія допоможе Україні підготуватися до виборів після війни

У Лондоні підписано меморандум про співпрацю між ЦВК України та британським наглядовим органом.

Британський наглядовий орган за виборами та Центральна виборча комісія України підписали у Лондоні меморандум про взаєморозуміння щодо підготовки майбутніх післявоєнних виборів. Про це пише Independent.

Документ передбачає обмін інформацією та досвідом, зокрема у сферах кібербезпеки, боротьби з дезінформацією, іноземним втручанням, а також у питаннях організації голосування за кордоном.

Вибори в Україні наразі призупинені у зв’язку з воєнним станом через вторгнення Росії у 2022 році.

«Проведення добре організованих виборів, які викликають довіру та впевненість громадськості, є критично важливим для здорової та вільної демократії», — сказав виконавчий директор наглядового органу Віджей Рангараджан.

Він зауважив, що Велика Британія готові підтримувати Україну в підготовці до майбутніх післявоєнних виборів.

«Оскільки ми готуємося до складних післявоєнних виборів, встановлення співпраці та ознайомлення з важливими процесами, такими як голосування за кордоном і боротьба з дезінформацією, дозволить нам ефективно та результативно підготуватися до найскладніших виборів в історії нашої країни», — зауважив голова української комісії Олег Діденко.

Як раніше ми писали, заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик заявив, що проведення виборів в онлайн-форматі в Україні наразі неможливе через відсутність технічних гарантій дотримання таємниці голосування.

Нагадамо, що Центральна виборча комісія України повідомила, що чергові місцеві вибори, які за законом мали відбутися в останню неділю жовтня 2025 року, не проводитимуться через дію воєнного стану в країні.

