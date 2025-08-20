В Украине может появиться новый орган по расследованию транспортных аварий

Кабмин одобрил законопроект о Нацбюро расследований аварийных происшествий на транспорте.

Кабинет министров поддержал проект закона «О Национальном бюро расследований аварийных событий на транспорте». Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Документ определяет правовые основы деятельности нового органа, который будет работать на постоянной основе как независимое учреждение по расследованию аварийных событий на различных видах транспорта.

Законопроект предусматривает:

определение обязанностей по проведению расследований;

квалификационные требования к директору Бюро;

механизмы контроля за деятельностью учреждения и его подотчётность;

правила использования материалов, защиты конфиденциальной информации и предоставления данных об аварийных событиях.

Кроме того, документ предлагает внести изменения в ряд законодательных актов, в частности: Кодекс гражданской защиты Украины, Кодекс торгового мореплавания, Воздушный кодекс, а также законы «О транспорте», «Об автомобильном транспорте», «О внутреннем водном транспорте», «О железнодорожном транспорте», «О морских портах Украины» и «О городском электрическом транспорте».

