В Украине может появиться новый орган по расследованию транспортных аварий

Кабинет министров поддержал проект закона «О Национальном бюро расследований аварийных событий на транспорте». Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Документ определяет правовые основы деятельности нового органа, который будет работать на постоянной основе как независимое учреждение по расследованию аварийных событий на различных видах транспорта.
Законопроект предусматривает:
Кроме того, документ предлагает внести изменения в ряд законодательных актов, в частности: Кодекс гражданской защиты Украины, Кодекс торгового мореплавания, Воздушный кодекс, а также законы «О транспорте», «Об автомобильном транспорте», «О внутреннем водном транспорте», «О железнодорожном транспорте», «О морских портах Украины» и «О городском электрическом транспорте».
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.