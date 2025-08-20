Практика судов
  1. В Украине

В Украине может появиться новый орган по расследованию транспортных аварий

20:29, 20 августа 2025
Кабмин одобрил законопроект о Нацбюро расследований аварийных происшествий на транспорте.
В Украине может появиться новый орган по расследованию транспортных аварий
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет министров поддержал проект закона «О Национальном бюро расследований аварийных событий на транспорте». Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Документ определяет правовые основы деятельности нового органа, который будет работать на постоянной основе как независимое учреждение по расследованию аварийных событий на различных видах транспорта.

Законопроект предусматривает:

  • определение обязанностей по проведению расследований;
  • квалификационные требования к директору Бюро;
  • механизмы контроля за деятельностью учреждения и его подотчётность;
  • правила использования материалов, защиты конфиденциальной информации и предоставления данных об аварийных событиях.

Кроме того, документ предлагает внести изменения в ряд законодательных актов, в частности: Кодекс гражданской защиты Украины, Кодекс торгового мореплавания, Воздушный кодекс, а также законы «О транспорте», «Об автомобильном транспорте», «О внутреннем водном транспорте», «О железнодорожном транспорте», «О морских портах Украины» и «О городском электрическом транспорте».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ДТП правительство Кабинет Министров Украины авария

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Живые» очереди под ТЦК должны исчезнуть, будут электронные — Шмыгаль

Кабмин окончательно урегулировал электронные очереди в ТЦК — Денис Шмыгаль.

Максимально возможная стоимость служебных квартир для судей ВАКС составляет 4 млн гривен

Цены на служебную недвижимость для судей Антикоррупционного суда значительно выросли по сравнению с 2019 годом.

Теперь 8 млрд грн можно направить на поддержку Укрзалізниці, — глава бюджетного комитета прокомментировала изменения в бюджет

Верховная Рада проголосовала за пополнение резервного фонда на 25,5 млрд грн на «непредвиденные» расходы, из которых 8 млрд грн можно будет направить для поддержки Укрзалізниці — Роксолана Пидласа.

Верховная Рада приняла изменения в бюджет, увеличив финансирование Минцифры и резервного фонда

Парламент принял закон о внесении изменений в государственный бюджет на 2025 год, увеличив финансирование Минцифры с 4,16 млрд грн до 8,59 млрд грн.

Европейские лидеры считают, что мирные переговоры провалятся, но будут подыгрывать мирным усилиям Трампа – Politico

План европейских лидеров состоит в том, чтобы подыгрывать мирным усилиям Трампа до тех пор, пока он не поймет, что надо усилить санкции.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Бутенко
    Вадим Бутенко
    суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області
  • Оксана Панченко
    Оксана Панченко
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олена Козачук
    Олена Козачук
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва