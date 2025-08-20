В Україні може з’явитися новий орган для розслідування транспортних аварій

Кабмін схвалив законопроєкт про Нацбюро розслідувань аварійних подій на транспорті.

Кабінет міністрів підтримав проект закону «Про Національне бюро розслідувань аварійних подій на транспорті». Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Документ визначає правові засади діяльності нового органу, який працюватиме на постійній основі як незалежна установа з розслідування аварійних подій на різних видах транспорту.

Законопроект передбачає:

визначення обов’язків щодо проведення розслідувань;

кваліфікаційні вимоги до директора Бюро;

механізми контролю за діяльністю установи та її підзвітність;

правила використання матеріалів, захисту конфіденційної інформації та надання даних щодо аварійних подій.

Крім того, документ пропонує внести зміни до низки законодавчих актів, зокрема: Кодексу цивільного захисту України, Кодексу торговельного мореплавства, Повітряного кодексу, а також законів «Про транспорт», «Про автомобільний транспорт», «Про внутрішній водний транспорт», «Про залізничний транспорт», «Про морські порти України» та «Про міський електричний транспорт».