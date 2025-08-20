Практика судів
В Україні може з’явитися новий орган для розслідування транспортних аварій

20:29, 20 серпня 2025
Кабмін схвалив законопроєкт про Нацбюро розслідувань аварійних подій на транспорті.
В Україні може з’явитися новий орган для розслідування транспортних аварій
Кабінет міністрів підтримав проект закону «Про Національне бюро розслідувань аварійних подій на транспорті». Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Документ визначає правові засади діяльності нового органу, який працюватиме на постійній основі як незалежна установа з розслідування аварійних подій на різних видах транспорту.

Законопроект передбачає:

  • визначення обов’язків щодо проведення розслідувань;
  • кваліфікаційні вимоги до директора Бюро;
  • механізми контролю за діяльністю установи та її підзвітність;
  • правила використання матеріалів, захисту конфіденційної інформації та надання даних щодо аварійних подій.

Крім того, документ пропонує внести зміни до низки законодавчих актів, зокрема: Кодексу цивільного захисту України, Кодексу торговельного мореплавства, Повітряного кодексу, а також законів «Про транспорт», «Про автомобільний транспорт», «Про внутрішній водний транспорт», «Про залізничний транспорт», «Про морські порти України» та «Про міський електричний транспорт».

