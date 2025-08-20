В Україні може з’явитися новий орган для розслідування транспортних аварій

Кабінет міністрів підтримав проект закону «Про Національне бюро розслідувань аварійних подій на транспорті». Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Документ визначає правові засади діяльності нового органу, який працюватиме на постійній основі як незалежна установа з розслідування аварійних подій на різних видах транспорту.
Законопроект передбачає:
Крім того, документ пропонує внести зміни до низки законодавчих актів, зокрема: Кодексу цивільного захисту України, Кодексу торговельного мореплавства, Повітряного кодексу, а також законів «Про транспорт», «Про автомобільний транспорт», «Про внутрішній водний транспорт», «Про залізничний транспорт», «Про морські порти України» та «Про міський електричний транспорт».
