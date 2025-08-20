В Киеве рассматривают возможность работы такси во время комендантского часа

КМВА рассматривает возможность легализации ночных перевозок во время комендантского часа, обещая прозрачный механизм и жесткий контроль.

Киевская городская военная администрация получила обращение от сервисов такси Bolt, Uklon и Uber относительно возможности осуществления ночных перевозок в период комендантского часа. Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко.

«Мы осознаем потребности людей, но хочу подчеркнуть: безопасность столицы — превыше всего. Любые «серые схемы», нелегальные пропуска и черный рынок ночных такси будут уничтожены», — заявил он.

По словам Ткаченко, сейчас ведется работа с правоохранительными и силовыми структурами для выработки четкого и прозрачного механизма.

«И если ночные перевозки будут разрешены, то только законно, под жестким контролем и ответственностью», — подчеркнул глава КГВА.

Он добавил, что администрация не допустит беспорядка: «В Киеве не будет хаоса. В Киеве будет порядок».

Ранее сообщалось, что в Киеве готовят цифровизацию пропусков и наведут порядок с ночными такси.

