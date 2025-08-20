Практика судів
У Києві розглядають можливість роботи таксі під час комендантської години

20:46, 20 серпня 2025
КМВА розглядає можливість легалізації нічних перевезень під час комендантської години, обіцяючи прозорий механізм і жорсткий контроль.
У Києві розглядають можливість роботи таксі під час комендантської години
Київська міська військова адміністрація отримала звернення від сервісів таксі Bolt, Uklon та Uber щодо можливості здійснення нічних перевезень у період комендантської години. Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

«Ми усвідомлюємо потреби людей, але хочу наголосити: безпека столиці — понад усе. Будь-які «сірі схеми», нелегальні перепустки і чорний ринок нічних таксі будуть знищені», — заявив він.

За словами Ткаченка, зараз триває робота з правоохоронними та силовими структурами для напрацювання чіткого і прозорого механізму.

«І якщо нічні перевезення буде дозволено, то лише законно, під жорстким контролем та відповідальністю», — підкреслив очільник КМВА.

Він додав, що адміністрація не допустить безладу: «У Києві не буде хаосу. У Києві буде порядок».

Раніше повідомлялося, що у Києві готують цифровізацію перепусток та наведуть лад із нічними таксі.

