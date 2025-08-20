ФЛП на службе и критически важные предприятия не будут штрафовать за несвоевременную отчетность — Кабмин одобрил законопроект

Кабинет министров поддержал законопроект «О внесении изменения в пункт 1 Закона Украины «О защите интересов субъектов подачи отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны» относительно особенностей подачи отчетности в период действия военного положения или состояния войны». Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Документ уточняет нормы подпункта 13 пункта 1 закона и предусматривает, что административная ответственность за неподачу или несвоевременную подачу статистической и финансовой отчетности не будет применяться к:
В то же время для этих категорий устанавливается обязанность подать отчетность в течение трёх месяцев после:
