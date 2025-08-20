Практика судов
ФЛП на службе и критически важные предприятия не будут штрафовать за несвоевременную отчетность — Кабмин одобрил законопроект

21:09, 20 августа 2025
Правительство одобрило законопроект об отчетности бизнеса и ФЛП в период военного положения.
ФЛП на службе и критически важные предприятия не будут штрафовать за несвоевременную отчетность — Кабмин одобрил законопроект
Кабинет министров поддержал законопроект «О внесении изменения в пункт 1 Закона Украины «О защите интересов субъектов подачи отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны» относительно особенностей подачи отчетности в период действия военного положения или состояния войны». Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Документ уточняет нормы подпункта 13 пункта 1 закона и предусматривает, что административная ответственность за неподачу или несвоевременную подачу статистической и финансовой отчетности не будет применяться к:

  • лицам, которые находятся на территориях активных боевых действий или временно оккупированных РФ территориях;
  • физическим лицам-предпринимателям, проходящим военную службу;
  • предприятиям, учреждениям и организациям, которые являются критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

В то же время для этих категорий устанавливается обязанность подать отчетность в течение трёх месяцев после:

  • завершения боевых действий или деоккупации территории;
  • увольнения с военной службы (для ФЛП);
  • прекращения или отмены военного положения либо состояния войны (для критически важных предприятий и учреждений).

