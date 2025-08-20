ФОПів на службі та критично важливі підприємства не штрафуватимуть за несвоєчасну звітність — Кабмін схвалив законопроект

Уряд схвалив законопроєкт про звітність бізнесу та ФОПів у період воєнного стану.

Кабінет міністрів схвалив законопроект «Про внесення зміни до пункту 1 Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» щодо особливостей подання звітності у період дії воєнного стану або стану війни». Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Документ уточнює норми підпункту 13 пункту 1 закону та передбачає, що адміністративна відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання статистичної та фінансової звітності не застосовуватиметься до:

осіб, які перебувають на територіях активних бойових дій чи тимчасово окупованих РФ територіях;

фізичних осіб-підприємців, що проходять військову службу;

підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил України та інших військових формувань.

Водночас для цих категорій встановлюється обов’язок подати звітність протягом трьох місяців після:

завершення бойових дій або деокупації території;

звільнення з військової служби (для ФОПів);

припинення чи скасування воєнного стану або стану війни (для критично важливих підприємств і установ).

