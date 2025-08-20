ФОПів на службі та критично важливі підприємства не штрафуватимуть за несвоєчасну звітність — Кабмін схвалив законопроект

Кабінет міністрів схвалив законопроект «Про внесення зміни до пункту 1 Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» щодо особливостей подання звітності у період дії воєнного стану або стану війни». Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Документ уточнює норми підпункту 13 пункту 1 закону та передбачає, що адміністративна відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання статистичної та фінансової звітності не застосовуватиметься до:
Водночас для цих категорій встановлюється обов’язок подати звітність протягом трьох місяців після:
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.