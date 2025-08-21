Практика судов
Из-за массированного обстрела Украины задерживается ряд поездов

09:12, 21 августа 2025
Задерживаются поезда из Ивано-Франковска, Черновцов, Ужгорода, Харькова, Кривого Рога, Одессы и других городов.
Укрзализныця сообщила, что из-за массированного обстрела в ночь на 21 августа ряд поездов задерживается.

По данным "Укрзализныци", задерживаются поезда из Ивано-Франковска, Черновцов, Ужгорода, Харькова, Кривого Рога, Одессы и других городов.

Некоторые рейсы прибудут с опозданием более чем на два часа.

Наибольшие задержки по состоянию на данный момент:

№43/44 Ивано-Франковск — Черкассы (+2:46)

№7/8 Черновцы - Киев-Пас. (+2:31)

№149/150 Ивано-Франковск — Киев-Пасс. (+2:07)

№29/30 Ужгород - Киев-Пасс. (+2:04)

№227/228 Ивано-Франковск — Краматорск (+1:59)

