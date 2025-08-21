Через масований обстріл України затримується низка потягів

Укрзалізниця повідомила, що через масований обстріл у ніч на 21 серпня низка потягів затримується.
За даними "Укрзалізниці", затримуються потяги з Івано-Франківська, Чернівців, Ужгорода, Харкова, Кривого Рогу, Одеси та інших міст.
Деякі рейси прибудуть із запізненням більш ніж на дві години.
Найбільші затримки станом на зараз:
№43/44 Івано-Франківськ — Черкаси (+2:46)
№7/8 Чернівці — Київ-Пас. (+2:31)
№149/150 Івано-Франківськ — Київ-Пас. (+2:07)
№29/30 Ужгород — Київ-Пас. (+2:04)
№227/228 Івано-Франківськ — Краматорськ (+1:59)