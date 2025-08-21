Через масований обстріл України затримується низка потягів

Затримуються потяги з Івано-Франківська, Чернівців, Ужгорода, Харкова, Кривого Рогу, Одеси та інших міст.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Укрзалізниця повідомила, що через масований обстріл у ніч на 21 серпня низка потягів затримується.

За даними "Укрзалізниці", затримуються потяги з Івано-Франківська, Чернівців, Ужгорода, Харкова, Кривого Рогу, Одеси та інших міст.

Деякі рейси прибудуть із запізненням більш ніж на дві години.

Найбільші затримки станом на зараз:

№43/44 Івано-Франківськ — Черкаси (+2:46)

№7/8 Чернівці — Київ-Пас. (+2:31)

№149/150 Івано-Франківськ — Київ-Пас. (+2:07)

№29/30 Ужгород — Київ-Пас. (+2:04)

№227/228 Івано-Франківськ — Краматорськ (+1:59)