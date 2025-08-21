Практика судов
Нацбанк выпускает 20-гривневые банкноты с лозунгом «Слава Украине! Героям слава!», фото

11:34, 21 августа 2025
С 21 августа НБУ вводит в обращение модифицированные банкноты номиналом в 20 гривен.
Нацбанк выпускает 20-гривневые банкноты с лозунгом «Слава Украине! Героям слава!», фото
С 21 августа 2025 года в Украине появятся банкноты номиналом 20 гривен с патриотическим лозунгом «Слава Украине! Героям слава!». Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Лозунг будет размещен в правом верхнем углу обратной стороны купюры. В то же время все остальные элементы дизайна и защиты останутся такими же, как у банкнот номиналом 20 гривен образца 2018 года.

Модифицированные банкноты Национальный банк будет поставлять банкам и инкассационным компаниям для дальнейшей выдачи клиентам, а также для замены изношенных или поврежденных денег.

Украинцам не нужно специально обменивать банкноты старого образца. Все купюры номиналом 20 гривен, независимо от года выпуска, будут оставаться законным платежным средством и обязательны к приему на всей территории Украины для всех видов платежей.

