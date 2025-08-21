Нацбанк випускає 20-гривневі банкноти з гаслом «Слава Україні! Героям слава!», фото

З 21 серпня НБУ вводить у обіг модифіковані банкноти номіналом 20 гривень.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 21 серпня 2025 року в Україні з’являться банкноти номіналом 20 гривень із патріотичним гаслом «Слава Україні! Героям слава!». Про це повідомили у Національному банку України.

Гасло буде розміщене у правому верхньому куті зворотного боку купюри. Водночас усі інші елементи дизайну та захисту залишаться такими ж, як і у банкнотах номіналом 20 гривень зразка 2018 року.

Модифіковані банкноти Національний банк постачатиме банкам та інкасаційним компаніям для подальшої видачі клієнтам, а також для заміни зношених чи пошкоджених грошей.

Українцям не потрібно спеціально обмінювати банкноти старого зразка. Всі купюри номіналом 20 гривень, незалежно від року випуску, залишатимуться законним платіжним засобом і обов’язкові до приймання на всій території України для всіх видів платежів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.