Практика судів
  1. В Україні
  2. / Суспільство

Нацбанк випускає 20-гривневі банкноти з гаслом «Слава Україні! Героям слава!», фото

11:34, 21 серпня 2025
З 21 серпня НБУ вводить у обіг модифіковані банкноти номіналом 20 гривень.
Нацбанк випускає 20-гривневі банкноти з гаслом «Слава Україні! Героям слава!», фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 21 серпня 2025 року в Україні з’являться банкноти номіналом 20 гривень із патріотичним гаслом «Слава Україні! Героям слава!». Про це повідомили у Національному банку України.

Гасло буде розміщене у правому верхньому куті зворотного боку купюри. Водночас усі інші елементи дизайну та захисту залишаться такими ж, як і у банкнотах номіналом 20 гривень зразка 2018 року.

Модифіковані банкноти Національний банк постачатиме банкам та інкасаційним компаніям для подальшої видачі клієнтам, а також для заміни зношених чи пошкоджених грошей.

Українцям не потрібно спеціально обмінювати банкноти старого зразка. Всі купюри номіналом 20 гривень, незалежно від року випуску, залишатимуться законним платіжним засобом і обов’язкові до приймання на всій території України для всіх видів платежів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші Нацбанк

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада провалила голосування за закон про цифровізацію виконавчого провадження

Законопроект 9363 є частиною Плану України в рамках реалізації інструменту Ukraine Facility, за виконання якого Україна отримує кошти від європейських партнерів.

Здобувачам профосвіти зможуть платити винагороду — Рада прийняла закон про професійну освіту

Закон передбачає, що винагорода за виконану роботу в межах проходження практичної підготовки перераховується на рахунок здобувачів професійної освіти на підставі студентського трудового договору.

Поліція зможе примусово доставляти чиновників на засідання тимчасових слідчих комісій Верховної Ради

Також пропонується штрафувати посадовців до 17 тисяч грн за неявку на пленарне засідання Верховної Ради без поважних причин.

«Судово-юридична газета» тепер представлена в експертній групі при ТСК Верховної Ради щодо розслідування ознак корупції у судах та правоохоронних органах

«Судово-юридична газета» тепер представлена в експертній групі при ТСК Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень в правоохоронних органах, судах та органах судової влади.

Верховний Суд сформулював висновок, чи мають право перетнути кордон чоловіки, чиї родичі загинули або пропали безвісти під час заходів з відсічі збройної агресії

В умовах воєнного стану обмеження права на виїзд виправдані пріоритетом публічного інтересу та не є свавільними – Верховний Суд.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Коваль
    Оксана Коваль
    суддя Святошинського районного суду міста Києва