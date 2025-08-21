Вместо ПТУ – профессиональные колледжи: что меняет новый закон о профессиональном образовании

Глава образовательного комитета Сергей Бабак отметил, что новый закон дает колледжам автономию и делает бизнес партнером образования.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 13107-д о профессиональном образовании.

По словам главы парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака, работа над документом продолжалась пять лет.

Новый закон заменяет устаревшую систему профессионально-технических училищ и вводит современный формат – профессиональные колледжи.

Бабак пояснил, что документ закладывает новую философию профессионального образования и детально определяет, как именно будут работать обновленные заведения.

Что меняется:

Типы заведений

Вместо многочисленных училищ и лицеев вводится единая базовая форма – профессиональный колледж. «Вместе с ним действуют военные колледжи, учебные центры, центры профессионального совершенства. Все имеют четко определенные обязанности, права и возможности. Финансирование и автономия», — подчеркнул Бабак.

Финансы и автономия

Заведения смогут работать не только как бюджетные учреждения, но и как некоммерческие общества. Они получают право открывать валютные счета, привлекать инвесторов, размещать депозиты и самостоятельно формировать доходы.

Лицензирование

Вводится принцип «одна лицензия – один уровень образования». Это упрощает открытие новых программ. Лицензирование будет осуществлять Государственная служба качества образования, а документы можно будет подавать онлайн.

Участие бизнеса

В каждом колледже создадут наблюдательный совет, половина которого будет состоять из представителей работодателей. Они будут участвовать в выборе руководителя, утверждении финансовых планов и формировании учебных программ.

«То есть бизнес из формального „наблюдателя“ превращается в партнера в управлении образовательным процессом», — указал Бабак.

Оценка результатов

Присвоение квалификации передается независимым квалификационным центрам, подчиненным Национальному агентству квалификаций.

«Это вводит принцип: „обучает один – проверяет другой“. Такой подход повышает доверие к результатам обучения как со стороны работодателей, так и самого рынка труда», — отметил глава комитета.

Неформальное образование

Закон позволяет официально подтверждать знания и навыки, полученные вне формального образования, через квалификационные центры.

Бабак подчеркнул, что новая система ориентирована не только на молодежь, но и на взрослых и ветеранов войны, которые стремятся быстро получить новую профессию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.