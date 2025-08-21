Замість ПТУ – професійні коледжі: що змінює новий закон про професійну освіту

Практика судів
13:15, 21 серпня 2025
Голова освітнього комітету Сергій Бабак зазначив, що новий закон дає коледжам автономію й робить бізнес партнером освіти.
Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада прийняла в цілому як закон законопроект 13107-д про професійну освіту.

За словами голови парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака, робота над документом тривала п’ять років.

Новий закон замінює застарілу систему професійно-технічних училищ і вводить сучасний формат – професійні коледжі.

Бабак пояснив, що документ закладає нову філософію професійної освіти й детально визначає, як саме працюватимуть оновлені заклади.

Що змінюється:

Типи закладів

Замість численних училищ та ліцеїв вводиться єдина базова форма – професійний коледж. «Разом із ним діють військові коледжі, навчальні центри, центри професійної досконалості. Усі мають чітко визначені обовʼязки, права та можливості. Фінансування та автономія», — наголосив Бабак.

Фінанси та автономія

Заклади зможуть працювати не лише як бюджетні установи, а й як некомерційні товариства. Вони отримують право відкривати валютні рахунки, залучати інвесторів, розміщувати депозити та самостійно формувати доходи.

Ліцензування

Вводиться принцип «одна ліцензія – один рівень освіти». Це спрощує відкриття нових програм. Ліцензування здійснюватиме Державна служба якості освіти, а документи можна буде подавати онлайн.

Участь бізнесу

У кожному коледжі створять наглядову раду, половина якої складатиметься з представників роботодавців. Вони братимуть участь у виборі керівника, затвердженні фінансових планів та формуванні навчальних програм.

«Тобто бізнес із формального «спостерігача» перетворюється на партнера в управлінні освітнім процесом», — вказав Бабак.

Оцінювання результатів

Присвоєння кваліфікації передається незалежним кваліфікаційним центрам, підпорядкованим Національному агентству кваліфікацій.

«Це запроваджує принцип: «навчає один – перевіряє інший». Такий підхід підвищує довіру до результатів навчання як з боку роботодавців, так і самого ринку праці», — зазначив голова комітету.

Неформальна освіта

Закон дозволяє офіційно підтверджувати знання та навички, здобуті поза межами формальної освіти, через кваліфікаційні центри.

Бабак наголосив, що нова система орієнтована не лише на молодь, а й на дорослих та ветеранів війни, які прагнуть швидко отримати нову професію.

Верховна Рада України навчання освіта

