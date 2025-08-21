Более трети украинцев спит меньше 6 часов – результаты опроса

Более трети украинцев (36%) спят в среднем от 4 до 6 часов в сутки, еще 4% — меньше 4 часов. В то же время большинство (57%) отдыхают более 7 часов.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного командой Rakuten Viber. В нем приняли участие более 30 тысяч пользователей.
Согласно данным, ответы на вопрос «Сколько времени вы сейчас в среднем спите?» распределились так:
Кроме того, на вопрос, отключают ли украинцы уведомления на смартфоне во время сна, 34% респондентов всегда ставят телефон на беззвучный режим, еще 9% — отключают уведомления выборочно. В то же время 37% отметили, что не делают этого, так как не просыпаются от сигналов, а 12% боятся пропустить что-то важное. 8% вообще выключают телефон на ночь.
