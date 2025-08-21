Практика судов
  1. В Украине

Более трети украинцев спит меньше 6 часов – результаты опроса

15:53, 21 августа 2025
36% украинцев спят в среднем от 4 до 6 часов в сутки.
Более трети украинцев спит меньше 6 часов – результаты опроса
Источник фото: Quin Stevenson / Unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Более трети украинцев (36%) спят в среднем от 4 до 6 часов в сутки, еще 4% — меньше 4 часов. В то же время большинство (57%) отдыхают более 7 часов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного командой Rakuten Viber. В нем приняли участие более 30 тысяч пользователей.

Согласно данным, ответы на вопрос «Сколько времени вы сейчас в среднем спите?» распределились так:

  • 7–8 часов — 43%;
  • 4–6 часов — 36%;
  • более 8 часов — 14%;
  • меньше 4 часов — 4%;
  • «в будни сплю мало, отсыпаюсь на выходных» — 3%.

Кроме того, на вопрос, отключают ли украинцы уведомления на смартфоне во время сна, 34% респондентов всегда ставят телефон на беззвучный режим, еще 9% — отключают уведомления выборочно. В то же время 37% отметили, что не делают этого, так как не просыпаются от сигналов, а 12% боятся пропустить что-то важное. 8% вообще выключают телефон на ночь.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ЕС и США договорились о торговом соглашении — Вашингтон может снизить тарифы на европейские автомобили взамен на уступки европейцев

США готовы снизить тарифы на импорт европейских автомобилей с 27,5% до 15%, как только ЕС представит законопроект о снижении своих тарифов на американские промышленные товары, а также предоставит льготный доступ для американских морепродуктов и сельскохозяйственной продукции.

Верховная Рада приняла закон о порядке приостановления коллективного договора по инициативе работодателя

В период действия военного положения работодатель может инициировать приостановление действия отдельных положений коллективного договора.

Данные о предприятиях из перечня Defence City в публичных реестрах будут закрыты – принят закон

Верховная Рада приняла закон, который ограничивает доступ к данным в публичных реестрах относительно предприятий, которые Минобороны внесет в перечень Defence City.

Верховная Рада одобрила законопроект об особенностях привлечения к боевым задачам и перемещения военнослужащих с ребенком до 14 лет

Предлагается установить, что исключительно по собственному согласию привлекается к выполнению боевых задач военнослужащий, который самостоятельно воспитывает ребенка по решению суда, а также один из супругов военнослужащих с ребенком до 14 лет – при определенных условиях.

Рада поддержала изменения в Избирательный кодекс касательно процедуры обжалования отзыва депутатов местных советов

Законопроект предусматривает запрет территориальным избирательным комиссиям принимать решения о замещении депутатов, чьи полномочия досрочно прекращены в связи с отзывом по народной инициативе, до завершения рассмотрения споров.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Коваль
    Оксана Коваль
    суддя Святошинського районного суду міста Києва