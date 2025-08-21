Практика судів
Понад третина українців спить менш як 6 годин – результати опитування

15:53, 21 серпня 2025
36% українців сплять у середньому від 4 до 6 годин на добу.
Понад третина українців спить менш як 6 годин – результати опитування
Джерело фото: Quin Stevenson / Unsplash
Понад третина українців (36%) сплять у середньому від 4 до 6 годин на добу, ще 4% — менш як 4 години. Водночас більшість (57%) відпочивають понад 7 годин.

Про це свідчать результати опитування, проведеного командою Rakuten Viber. У ньому взяли участь понад 30 тисяч користувачів.

Згідно з даними, відповіді на питання «Скільки часу ви зараз у середньому спите?» розподілилися так:

  • 7–8 годин — 43%;
  • 4–6 годин — 36%;
  • понад 8 годин — 14%;
  • менш як 4 години — 4%;
  • «у будні сплю мало, відсипаюся на вихідних» — 3%.

Крім того, на питання, чи вимикають українці сповіщення на смартфоні під час сну, 34% респондентів завжди ставлять телефон на беззвучний режим, ще 9% — вимикають сповіщення вибірково. Водночас 37% зазначили, що не роблять цього, адже не прокидаються від сигналів, а 12% бояться пропустити щось важливе. 8% узагалі вимикають телефон на ніч.

