Понад третина українців спить менш як 6 годин – результати опитування

36% українців сплять у середньому від 4 до 6 годин на добу.

Джерело фото: Quin Stevenson / Unsplash

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Понад третина українців (36%) сплять у середньому від 4 до 6 годин на добу, ще 4% — менш як 4 години. Водночас більшість (57%) відпочивають понад 7 годин.

Про це свідчать результати опитування, проведеного командою Rakuten Viber. У ньому взяли участь понад 30 тисяч користувачів.

Згідно з даними, відповіді на питання «Скільки часу ви зараз у середньому спите?» розподілилися так:

7–8 годин — 43%;

4–6 годин — 36%;

понад 8 годин — 14%;

менш як 4 години — 4%;

«у будні сплю мало, відсипаюся на вихідних» — 3%.

Крім того, на питання, чи вимикають українці сповіщення на смартфоні під час сну, 34% респондентів завжди ставлять телефон на беззвучний режим, ще 9% — вимикають сповіщення вибірково. Водночас 37% зазначили, що не роблять цього, адже не прокидаються від сигналів, а 12% бояться пропустити щось важливе. 8% узагалі вимикають телефон на ніч.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.