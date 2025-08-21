Не только для жителей ЖК – прокуратура требует обеспечить свободный доступ всем киевлянам к набережной

Несмотря на решение суда, заборы, которые блокируют проход к набережной, до сих пор не демонтированы добровольно.

Киевская городская прокуратура призвала столичные власти выполнить решение Верховного Суда о беспрепятственном доступе граждан к набережной Днепра на улице Днепровская набережная в Дарницком районе.

Верховный Суд ранее постановил прекратить владение частного общества гидротехническими сооружениями и отметил, что право собственности на них не может быть зарегистрировано ни за кем.

Именно на основании этого права частная компания в свое время ограничила доступ к набережной, установив заборы и пропуская туда только жителей прилегающего жилого комплекса.

Сейчас, несмотря на решение суда, принятое по иску Киевской городской прокуратуры, заборы, которые блокируют проход к набережной, до сих пор не демонтированы добровольно.

В прокуратуре подчеркнули: демонтаж ограждений должны осуществить соответствующие столичные службы.

