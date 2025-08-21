Не лише для жителів ЖК – прокуратура вимагає забезпечити вільний доступ всім киянам до набережної

Попри рішення суду, паркани, які блокують прохід до набережної, досі не демонтовані добровільно.

Київська міська прокуратура закликала столичну владу виконати рішення Верховного Суду на безперешкодний доступ громадян до набережної Дніпра на вулиці Дніпровська набережна у Дарницькому районі.

Верховний Суд раніше постановив припинити володіння приватного товариства гідротехнічними спорудами та зазначив, що право власності на них не може бути зареєстроване ні за ким.

Саме на підставі цього права приватна компанія свого часу обмежила доступ до набережної, встановивши паркани та пропускаючи туди лише мешканців прилеглого житлового комплексу.

Нині, попри рішення суду, ухвалене за позовом Київської міської прокуратури, паркани, які блокують прохід до набережної, досі не демонтовані добровільно.

У прокуратурі наголосили: демонтаж огорож повинні здійснити відповідні столичні служби.

