Не лише для жителів ЖК – прокуратура вимагає забезпечити вільний доступ всім киянам до набережної

17:05, 21 серпня 2025
Попри рішення суду, паркани, які блокують прохід до набережної, досі не демонтовані добровільно.
Київська міська прокуратура закликала столичну владу виконати рішення Верховного Суду на безперешкодний доступ громадян до набережної Дніпра на вулиці Дніпровська набережна у Дарницькому районі.

Верховний Суд раніше постановив припинити володіння приватного товариства гідротехнічними спорудами та зазначив, що право власності на них не може бути зареєстроване ні за ким.

Саме на підставі цього права приватна компанія свого часу обмежила доступ до набережної, встановивши паркани та пропускаючи туди лише мешканців прилеглого житлового комплексу.

Нині, попри рішення суду, ухвалене за позовом Київської міської прокуратури, паркани, які блокують прохід до набережної, досі не демонтовані добровільно.

У прокуратурі наголосили: демонтаж огорож повинні здійснити відповідні столичні служби.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Верховний Суд поставив крапку у справі ЖК на Дніпровській набережній – киянам повернули право на вільний доступ до Дніпра.

прокуратура Київ

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Депутати прийняли постанову про недопущення закриття малокомплектних шкіл, але все впирається у залежність від умов міжнародних партнерів

Припинення належного фінансування малокомплектних шкіл в Україні зумовлене умовами, який висуває програма Світового банку, і у разі продовження фінансування з 1 вересня 2025 року за кошти освітньої субвенції шкіл з кількістю менше 45 учнів, Україна зобов’язана буде повернути Світовому банку 2,2 млрд грн.

Максим Пампура розповів, на якій стадії знаходиться питання підвищення зарплат працівникам апаратів судів та помічникам суддів

Кабмін поки не розглянув ані проект постанови стосовно підвищення оплати праці працівників апаратів судів, ані щодо помічників суддів

ЄС та США домовилися про торговельну угоду — Вашингтон може знизити тарифи на європейські автомобілі в обмін на поступки європейців

США готові знизити тарифи на імпорт європейських автомобілів з 27,5% до 15%, щойно ЄС представить законопроект про зниження своїх тарифів на американські промислові товари, а також надасть пільговий доступ для американських морепродуктів та сільськогосподарської продукції.

Верховна Рада прийняла закон щодо порядку зупинення колективного договору за ініціативою роботодавця

У період дії воєнного стану роботодавець може ініціювати зупинення дії окремих положень колективного договору.

Дані про підприємства з переліку Defence City в публічних реєстрах будуть закриті – прийнято закон

Верховна Рада прийняла закон, який обмежує доступ до даних у публічних реєстрах щодо підприємств, які Міноборони внесе до переліку Defence City.

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
