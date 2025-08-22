Кабмин предлагает создать Национального координатора в сфере борьбы с организованной преступностью

Кабмин подал в Раду законопроект о создании Национального координатора по борьбе с организованной преступностью.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о создании национального координатора по борьбе с организованной преступностью

Кабинет Министров подал в Раду законопроект №13676, предусматривающий изменения в закон «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью». Документ направлен на создание Межведомственной координационной комиссии – органа, который станет национальным координатором в этой сфере.

Законодательная инициатива призвана выполнить одну из рекомендаций Европейской Комиссии, изложенную в Отчете о прогрессе Украины в рамках Пакета расширения ЕС за 2023 год. Соответствующие обязательства зафиксированы в Плане мер, одобренном Кабмином 9 февраля 2024 года.

Проектом закона предлагается:

- дополнить статью 5 ЗУ «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью» новым пунктом, предусматривающим образование Кабинетом Министров Межведомственной координационной комиссии в сфере борьбы с организованной преступностью (Национального координатора) для координации деятельности государственных органов, участвующих в борьбе с организованной преступностью;

- дополнить раздел V (Взаимодействие государственных органов, участвующих в борьбе с организованной преступностью) ЗУ «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью» статьей 15-1, определяющей цель деятельности Национального координатора, его состав и основные полномочия.

