Кабмін пропонує створити Національного координатора у сфері боротьби з організованою злочинністю

Кабмін подав до Ради законопроект про створення Національного координатора з боротьби з організованою злочинністю.

У Верховній Раді зареєстровано законопроект про створення Національного координатора у боротьбі з організованою злочинністю

Кабінет Міністрів подав доРади законопроект №13676, який передбачає зміни до закону «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю». Документ спрямований на створення Міжвідомчої координаційної комісії — органу, який стане національним координатором у цій сфері.

Законодавча ініціатива покликана виконати одну з рекомендацій Європейської Комісії, викладену у Звіті про прогрес України в рамках Пакета розширення ЄС за 2023 рік. Відповідні зобов’язання зафіксовані у Плані заходів, схваленому Кабміном 9 лютого 2024 року.

Проектом Закону пропонується:

- доповнити статтю 5 ЗУ «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» новим пунктом, яким передбачити утворення Кабінетом Міністрів Міжвідомчої координаційної комісії у сфері боротьби з організованою злочинністю (Національного координатора) для координації діяльності державних органів, які беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю;

- доповнити розділ V (Взаємодія державних органів, які беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю) ЗУ «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю»статтею 15-1, якою визначити мету діяльності Національного координатора, його склад та основні повноваження.

