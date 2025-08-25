Практика судов
Нотариуса в Киеве подозревают в незаконной регистрации недвижимости на 10 млн грн

16:24, 25 августа 2025
Нотариус незаконно оформил право собственности на помещение площадью 390 кв.м на Оболони.
Нотариуса в Киеве подозревают в незаконной регистрации недвижимости на 10 млн грн
Прокуратура направила в суд обвинительный акт против частного нотариуса Киевского городского нотариального округа, которого обвиняют в незаконной регистрации права собственности на помещение площадью более 390 кв.м стоимостью более 10 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Действия нотариуса квалифицированы по ч. 3 ст. 365-2 УК Украины (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). По данным следствия, нотариус, действуя из корыстных побуждений и в интересах руководителя одной из частных фирм, внес в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество заведомо ложные сведения о праве собственности на объект, расположенный на проспекте Владимира Ивасюка в Оболонском районе Киева.

Следствие установило, что документы, представленные для регистрации, не давали оснований для таких действий. В них была указана завышенная площадь помещения, несуществующий адрес, а также поддельное решение третейского суда. Кроме того, информация об этой недвижимости уже содержалась в реестре, что привело к дублированию права собственности на один и тот же объект.

В настоящее время обвинительный акт передан в суд для рассмотрения по существу. Нотариусу избрана мера пресечения в виде залога в размере 3 млн гривен.

