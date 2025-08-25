Нотаріуса в Києві підозрюють у незаконній реєстрації нерухомості на 10 млн грн

Нотаріус незаконно оформив право власності на приміщення 390 кв.м на Оболоні.

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт проти приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, якого звинувачують у незаконній реєстрації права власності на приміщення площею понад 390 кв.м вартістю більш як 10 млн гривень. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Дії нотаріуса кваліфіковано за ч. 3 ст. 365-2 КК України (зловживання повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки). За даними слідства, нотаріус, діючи з корисливих мотивів і в інтересах керівника однієї з приватних фірм, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно завідомо неправдиві відомості про право власності на об’єкт, розташований на проспекті Володимира Івасюка в Оболонському районі Києва.

Слідство встановило, що документи, подані для реєстрації, не давали підстав для таких дій. У них була вказана завищена площа приміщення, неіснуюча адреса, а також підроблене рішення третейського суду. Крім того, інформація про цю нерухомість уже містилася в реєстрі, що призвело до дублювання права власності на один і той самий об’єкт.

Наразі обвинувальний акт передано до суду для розгляду по суті. Нотаріусу обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 3 млн гривень.

