Кит Келлог назвал переговорный процесс по гарантиям безопасности для Украины сложным

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог охарактеризовал переговоры о предоставлении Украине гарантий безопасности как непростой и сложный процесс.

Специальный представитель президента США Кит Келлог сообщил, что дипломатические усилия по предоставлению Украине гарантий безопасности продолжаются, хотя и сопровождаются значительными трудностями, передает Интерфакс-Украина.

Келлог подчеркнул сложность переговорного процесса: "Мы очень упорно работаем над этим".

В этом контексте он упомянул о важности недавних переговоров президента Дональда Трампа с Путиным на Аляске, а также с лидерами стран Европы в Белом доме.

"Вы видите, как быстро продвигается процесс, над которым мы работаем, и он продвигается очень, очень быстро. Мы надеемся достичь такого состояния, когда в ближайшем будущем мы получим, за неимением лучшего срока, гарантии безопасности. Это работа, которая еще продолжается", - добавил Келлог.

Он также обратил внимание на масштаб потерь, которые понесет Украина в войне, и выразил уверенность в необходимости ее завершения.

"Вы хотите довести это до конца, до справедливого, разумного конца в будущем. И надеюсь, что через год, в следующий День Независимости, 35-ю годовщину Украины, следующий молитвенный завтрак, вероятно, состоится уже после этого. Все будет иначе, Украина будет другой страной, когда мы будем проводить его в следующий раз. сыграть, я считаю очень, очень важной", – сказал Келлог.

Напомним, что Кит Келлог прибыл в Киев для участия в торжественных мероприятиях по случаю 34-й годовщины Дня Независимости Украины.

Президент Владимир Зеленский наградил Кита Келлога Орденом «За заслуги» I степени.

