Кіт Келлог назвав переговорний процес щодо гарантій безпеки для України складним

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог охарактеризував перемовини щодо надання Україні гарантій безпеки як непростий і складний процес.

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог повідомив, що дипломатичні зусилля щодо надання Україні гарантій безпеки тривають, хоча й супроводжуються значними труднощами, передає Інтерфакс-Україна.

Келлог наголосив на складності переговорного процесу: "Ми дуже наполегливо працюємо над цим".

У цьому контексті він згадав важливість нещодавніх перемовин президента Дональда Трампа з Путіним на Алясці, а також з лідерами країн Європи в Білому домі.

"Ви бачите, як швидко просувається процес, над яким ми працюємо, і він просувається дуже, дуже швидко. Ми сподіваємося досягти такого стану, коли в найближчому майбутньому ми отримаємо, за браком кращого терміна, гарантії безпеки. Це робота, яка ще триває", - додав Келлог.

Він також звернув увагу на масштаб втрат, яких зазнає Україна у війні, та висловив упевненість у необхідності її завершення.

"Ви хочете довести це до кінця, до справедливого, розумного кінця в майбутньому. І сподіваюся, що через рік, у наступний День Незалежності, 35-ту річницю України, наступний молитовний сніданок, ймовірно, відбудеться вже після цього. Все буде інакше, Україна буде іншою країною, коли ми будемо проводити його наступного разу. І будь-яка роль, яку я можу зіграти або яку ми всі можемо зіграти, я вважаю дуже, дуже важливою", – сказав Келлог.

Нагадаємо, що Кіт Келлог прибув до Києва для участі в урочистих заходах із нагоди 34-ї річниці Дня Незалежності України.

Президент Володимир Зеленський нагородив Кіта Келлога Орденом «За заслуги» І ступеня.

